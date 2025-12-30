The Last of Us 3, rumor incredibile: questo personaggio potrebbe non tornare e il motivo divide già i fan della serie Un rumor sempre più insistente parla di un’assenza pesante nei nuovi episodi di The Last of Us 3: dietro ci sarebbe una precisa scelta narrativa (e produttiva)

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

The Last of Us tornerà con una terza stagione, come confermato da HBO Max tramite il presidente e CEO Casey Bloys. Nonostante l’uscita di Neil Druckmann annunciata a luglio, i piani di produzione non sono cambiati e la serie resta affidata a Craig Mazin, che curerà le sceneggiature e le scelte creative legate all’adattamento di The Last of Us Part II. Il debutto della nuova stagione è previsto nel 2027. Stando alle ultime indiscrezioni, in vista di questo nuovo capitolo, è inoltre previsto un cambio nel cast per motivi organizzativi, una decisione che arriva in una fase delicata della storia e che ha già acceso il dibattito tra i fan. Chi è il personaggio che potremmo non rivedere nei nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

The Last of Us 3, un attore chiave potrebbe dire addio alla serie: casting aperto

Nonostante alcune polemiche legate alla morte di Joel Miller (Pedro Pascal) e alle critiche a Ellie (Bella Ramsey), la serie The Last of Us è stata rinnovata per una terza stagione. Dopo la seconda, il co-creatore Neil Druckmann ha lasciato il progetto per concentrarsi su Naughty Dog e sul nuovo gioco Intergalactic: The Heretic Prophet. Recenti voci, invece, stanno allarmando un po’ i fan poiché riportano che Danny Ramirez, interprete di Manny, potrebbe non tornare nel cast della terza stagione a causa di possibili conflitti con le riprese di Avengers: Secret Wars. Ramirez è noto nel Marvel Cinematic Universe come Joaquin Torres, il nuovo Falcon.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A riportare l’indiscrezione è stato Nexus Point News: ha segnalato la possibile assenza di Danny Ramirez nella terza stagione di The Last of Us poiché sono attualmente in corso i casting per la prossima serie di episodi e il suo personaggio, "Manny", è tra i ruoli ancora da ricoprire.

Nella seconda stagione, Manny è apparso solo in quattro episodi, ma nel gioco avrebbe avuto un ruolo molto più importante nella terza stagione, soprattutto accanto ad Abby (Kaitlyn Dever), la cui prospettiva guiderà la narrazione dei nuovi episodi. La terza stagione dovrebbe esplorare maggiormente la WLF, i Seraphiti e gli eventi di Seattle, e le voci sulla possibile assenza di Ramirez appaiono plausibili. Rimane, dunque, ancora incerto l’inizio delle riprese e il cast definitivo della nuova stagione.

Come si è conclusa la seconda stagione di The Last of Us e dove vederla in streaming

The Last of Us ha chiuso il secondo ciclo di episodi con un colpo di scena, anticipando che la terza stagione sarà interamente incentrata su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Introdotta nella seconda stagione, Abby ha ucciso Joel per vendicare la morte del padre e l’eccidio delle Luci a Salt Lake City, scatenando Ellie in un inseguimento fino a Seattle, dove le due si ritrovano entrambe consumate dalla vendetta. La terza stagione continuerà la trama di The Last of Us – Part II e uscirà nel 2027, secondo HBO e Max Content. Intanto, in attesa della terza, potete rivedere le prime due in streaming su NOW.

Potrebbe interessarti anche