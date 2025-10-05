Questa serie Tv fa perdere la testa come The Walking Dead: non vedrete più il mondo allo stesso modo La serie tratta dal videogioco di Naughty Dog arriva in formato fisico per la gioia dei collezionisti, dopo aver stregato il pubblico su Sky e Now TV

Fan delle avventure di Ellie e Joel, rallegratevi! La stagione 2 di The Last Of Us è approdata sul mercato Home Video in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e in speciali edizioni steelbook da collezione. La celebre serie televisiva statunitense ideata da Craig Mazin e Neil Druckman, e basata sul videogioco del 2013 di Naughty Dog, sta popolandogli scaffali e le pagine degli store online già dal 25 settembre.

The Last of Us in Home Video in DVD e Blu-ray

The Last of Us 2 è uscito il 25 settembre per Warner Bros. Home Entertainment in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e in quest’ultimo formato anche in una speciale edizione Steelbook 4K Ultra HD. A completare la visione per tutti gli appassionati oltre due ore di contenuti extra, tra cui approfondimenti sul processo creativo, analisi sui personaggi principali, due speciali featurette inedite e tanto altro.

Cosa vuol dire essere umani

The Last of Us pone lo spettatore davanti alla riflessione sull’essenza dell’essere umano dinanzi a scelte difficili da cui derivano conseguenze spesso imprevedibili. Una storia che riflette sulla forza e allo stesso tempo sulla fragilità umana, in cui i personaggi principali devono prendere decisioni e affrontare situazioni che lasceranno un segno indelebile nella loro vita e in quella degli altri.

Ambientate cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, le nuove puntate – ispirate alla prima parte del videogioco "The Last of Us Part 2" – seguono le vicende di Joel ed Ellie, coinvolti in un pericoloso e imprevedibile conflitto con un mondo ancora più spaventoso di quello che si sono lasciati alle spalle. Una trama avvincente e mozzafiato, resa ancora più speciale da un cast di attori del calibro di Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Catherine O’Hara, Jeffrey Wright e Kaitlyn Dever.

In Home Video anche la stagione 3 di The White Lotus

Il 25 settembre è stato anche il giorno dell’uscita in Home Video della stagione 3 di The White Lotus, anche questo in DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K UHD. Dopo i due primi cicli di episodi ambientati nei resort delle Hawaii e della Sicilia, le nuove vicende della serie Hbo creata da Mike White si svolgeranno in Thailandia. Questa terza iterazione della famosa serie antologica offrirà uno sguardo divertente e satirico sulla morte, la religione orientale e la spiritualità.

Nel cast i fan ritroveranno un volto noto, Natasha Rothwell, già ammirato nella prima stagione. Tra i nuovi nomi troviamo Carrie Coon, Leslie Bibb e Michelle Monaghan, tre amiche che organizzano una rimpatriata dopo non essersi viste per molto tempo; Walton Goggins sarà Rick Hatchett, uomo maturo con un chip sulla spalla che viaggia con la sua giovane ragazza Chelsea (Aimee Lou Wood).

