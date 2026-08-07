Questo film è uscito oggi su Netflix ed è già un'ossessione: quando la casa diventa il peggior incubo
Arriva su Netflix The Last House: il nuovo thriller che trasforma casa in una prigione senza via d'uscita
Cosa succederebbe se, da un momento all’altro, la tua casa smettesse di essere un rifugio e diventasse una gabbia? È da questa domanda tanto semplice quanto inquietante che prende il via The Last House, il nuovo thriller sci-fi disponibile da oggi, 7 agosto, su Netflix. Dimenticate invasioni aliene e spettacolari effetti speciali: qui la tensione nasce dall’ignoto, da una minaccia invisibile e dall’angoscia di non poter più varcare la porta di casa. Con Wagner Moura e diretto da Louis Leterrier, il film punta tutto sull’atmosfera, sul mistero e sulle emozioni di una famiglia costretta a confrontarsi con l’impossibile. Scopriamo tutto sul nuovo film Netflix che è già un successo.
The Last House: la trama del nuovo successo Netflix
La storia ruota attorno a una famiglia di quattro persone che, al risveglio, scopre di essere rimasta intrappolata nella propria abitazione. La porta non è chiusa, non ci sono catene né ostacoli visibili, eppure uscire è semplicemente impossibile. Nessuno riesce a spiegare cosa stia accadendo e ogni tentativo di chiedere aiuto si rivela inutile. Con il passare dei giorni, il vero nemico diventa il tempo. Le scorte di cibo e acqua diminuiscono, l’elettricità inizia a scarseggiare e la convivenza forzata fa emergere tensioni, paure e ferite mai rimarginate. Mentre cercano disperatamente una via di fuga, i protagonisti devono capire se la forza che li tiene prigionieri provenga dall’esterno o si nasconda proprio tra le mura della casa. Più che un horror, The Last House è un thriller psicologico che costruisce la suspense senza offrire risposte immediate. La minaccia resta invisibile e proprio per questo diventa ancora più inquietante, trasformando un ambiente familiare nel luogo più pericoloso che si possa immaginare.
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The Last House: cast e regia del nuovo film Netflix
A guidare il cast è Greta Lee, rivelazione internazionale di Past Lives e già apprezzata nella serie Russian Doll. Interpreta Ann, la madre della famiglia, una donna che trova dentro di sé una forza straordinaria pur di proteggere i propri cari mentre tutto intorno sembra crollare. Al suo fianco c’è Wagner Moura, volto iconico di Narcos e Narcos: Mexico, che veste i panni di Jason, il padre chiamato a mantenere lucidità e sangue freddo quando la situazione diventa sempre più disperata. Due interpreti di grande intensità chiamati a sostenere un film che vive soprattutto sulle emozioni e sulle dinamiche tra i personaggi.
Dietro la macchina da presa c’è Louis Leterrier, regista che il pubblico di Netflix conosce bene per il successo di Lupin. Nel corso della sua carriera ha diretto anche Now You See Me, Fast X e il recente Tron: Ares, confermando una notevole capacità di passare dai grandi blockbuster a storie più raccolte ma ugualmente spettacolari.
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