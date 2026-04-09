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The Kolors, Stash prepara un’estate da star con ‘Rolling Stones’: il nuovo singolo, il tour e lo show da Pio e Amadeo

La band capitanata da Stash si prepara al tour con una nuova canzone dal sapore estivo: tutte le date, stasera l’ospitata da Pio e Amedeo su Canale 5

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

I The Kolors sono tornati. Lo scorso 27 marzo 2026, infatti, la band capitanata da Stash è tornata in radio con il nuovo singolo ‘Rolling Stones’, che aprirà anche al nuovo tour estivo di scena a luglio e agosto. Forse non a caso, dunque, la nuova canzone ha uno spiccato ‘sapore’ estivo, candidandosi a diventare una nuova hit del gruppo. Stash e soci saranno anche in tv questa sera su Canale 5, ospiti di Pio e Amedeo a Stanno tutti invitati. Scopriamo tutti i dettagli.

The Kolors, il nuovo singolo è ‘Rolling Stones’

A più di un anno dal 14esimo posto al Festival di Sanremo 2025 con ‘Tu con chi fai l’amore’, i The Kolors sono tornati e poco più di una settimana fa hanno pubblicato ‘Rolling Stones’. Il nuovo singolo della band milanese – come anticipato – anticipa anche il tour estivo che partirà il prossimo 3 luglio a Mirano, in provincia di Venezia. E forse proprio per questo motivo – magari a ‘caccia’ dell’ennesimo tormentone estivo – il gruppo capitanato da Stash ha deciso di discostarsi leggeremente dal suo tipico sound più disco-funk per abbracciare atmosfere ancora più spensierate, come suggerisce fin dai primi secondi il giro di chitarra dal sapore spiccatamente reggae, che ricorda quasi il Vasco Rossi degli anni Ottanta e di ‘Voglio andare al mare’. Spazio poi a una strofa dal testo evocativo e a un ritornello, come sempre, difficile da fare uscire dalla propria testa.

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La tournée estiva e l’ospitata su Canale 5 da Pio e Amedeo

Il nuovo singolo dei The Kolors ‘Rolling Stones’ – come detto – apre anche al nuovo tour dell aband che andrà di scena quest’estate in Italia. Si parte il 3 luglio al Mirano Summer Festival, per poi chiudere ad Asiago il prossimo 14 agosto. Di seguito tutte le date della tournée:

  • 3 luglio – Mirano Summer Festival, Mirano (VE)
  • 18 luglio – Assisi Summer Festival, Assisi (PG)
  • 4 agosto – Teatro delle Rocce, Gavorrano (GR)
  • 14 agosto – Asiago Live, Asiago (VI)

Oggi giovedì 9 aprile 2026 i The Kolors saranno anche in tv, ospiti di Pio e Amedeo a Stanno tutti invitati. Tra gli ospiti della serata anche Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, Noemi, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola e Aleandro Baldi. Appuntamento in prima serata su Canale 5.

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