I The Kolors conquistano il primo posto in radio, Sanremo crolla e Sa Da Vinci in caduta libera a un passo dall'Eurovision Tra cambi di vetta e l’onda lunga di Sanremo, le classifiche Airplay raccontano più di una semplice gara tra singoli, evidenziando una netta rottura rispetto agli anni scorsi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le classifiche musicali, soprattutto quelle legate ai passaggi radiofonici e televisivi, sono diventate negli anni una fotografia chiara non solo dei gusti del pubblico, ma anche delle strategie discografiche e dell’impatto mediatico di un brano. Ogni settimana può cambiare tutto, e anche quando sembra che una canzone abbia ormai consolidato il proprio dominio, basta un incremento di rotazioni o un’esposizione televisiva efficace per ribaltare gli equilibri. Ecco quindi come si sono ribaltati i risultati di questa settimana.

I The Kolors in vetta: il successo in TV e i risultati di Giorgia e Tiziano Ferro

Nuova settimana, nuova prima posizione nella classifica Airplay di EarOne, con "In viaggio verso il Paradiso" di Achille Lauro che perde la vetta dopo aver guidato la graduatoria. Si tratta del terzo cambio in cima in poche settimane, un dato che racconta bene quanto il mercato sia in continuo movimento. Dopo il record registrato nel mese di marzo da Ditonellapiaga con "Che Fastidio!", si sono alternate prima "Canzone Estiva" di Annalisa, poi proprio Achille Lauro, mentre questa settimana a conquistare il primo posto sono i The Kolors con "Rolling Stones". Il dato colpisce ancora di più se si considera che il brano era entrato appena la scorsa settimana all’ottava posizione: un balzo che testimonia una crescita repentina, sostenuta da un lavoro mirato sulle rotazioni e da un’ottima risposta del pubblico. "Rolling Stones" si aggiudica anche la vetta della classifica Airplay italiana.

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C’è un altro elemento che incide in maniera determinante sulla performance dei singoli: l’esposizione televisiva. The Kolors con "Rolling Stones", pur essendo quinti per numero di passaggi televisivi, risultano primi per audience raggiunta, mostrandocome non conti soltanto quante volte un brano venga trasmesso, ma soprattutto quante persone riesca a intercettare. Nella Top 10 generale troviamo anche "Superstar" di Tiziano Ferro e Giorgia, che occupa l’ottava posizione. Pur essendo quindicesimo per frequenza di trasmissione televisiva, il brano è secondo per audience, subito dietro ai The Kolors: un esempio concreto di come la qualità e il contesto di messa in onda possano fare la differenza.

Il confronto tra Airplay Generale e Airplay Italiano sorprende: il caso Achille Lauro

Analizzando nel dettaglio le due classifiche, quella generale e quella dedicata esclusivamente ai brani italiani, emerge un quadro piuttosto compatto nelle prime sei posizioni. Le due graduatorie, infatti, risultano praticamente sovrapponibili nella parte alta, con Samurai Jay e Sayf che si dividono il resto del podio e con la presenza stabile di Ditonellapiaga con "Che fastidio!", Annalisa con "Canzone Estiva" e "Ricordi" di Blanco ed Elisa.

Achille Lauro, invece, scivola alla nona posizione con "In viaggio verso il Paradiso". L’unica differenza sostanziale tra le due classifiche riguarda l’assenza del brano straniero "Runway" di Lady Gaga e Doechii nella graduatoria italiana: la sua esclusione determina uno slittamento verso l’alto dei singoli posizionati sotto la sesta posizione, generando piccoli ma significativi cambiamenti negli equilibri.

Sal Da Vinci perde terreno con"Per sempre sì", la sconfitta per Sanremo 2026

Analizziamo poi"Per sempre sì" di Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia il 12 maggio prossimo all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Il brano occupa la trentunesima posizione nella classifica generale, ma sale alla sedicesima in quella italiana. Il sostegno interno è quindi più marcato rispetto all’impatto internazionale nelle rotazioni radiofoniche. Non mancano poi i successi stabili: "Perdutamente" di Achille Lauro e "16 marzo" di Laura Pausini (sempre con Lauro), che restano stabilmente nella Top 35 italiana.

Ormai lontani dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, il confronto con l’edizione precedente evidenzia un dimezzamento dei brani ancora presenti in classifica. Nella Top 10 resistono soltanto tre titoli: "Ossessione", "Tu mi piaci tanto" e "Che Fastidio!", contro i sei dello scorso anno. Scendendo nella Top 20 si contano sei brani, mentre nella Top 50 complessiva sono nove, rispetto ai diciotto della passata edizione. Un segnale chiaro di come l’impatto post-festival stia durando meno rispetto al 2025, quando la presenza dei brani sanremesi si era rivelata più capillare e prolungata.

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