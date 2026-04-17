I The Kolors conquistano il primo posto in radio, Sanremo crolla e Sa Da Vinci in caduta libera a un passo dall'Eurovision
Tra cambi di vetta e l’onda lunga di Sanremo, le classifiche Airplay raccontano più di una semplice gara tra singoli, evidenziando una netta rottura rispetto agli anni scorsi.
Le classifiche musicali, soprattutto quelle legate ai passaggi radiofonici e televisivi, sono diventate negli anni una fotografia chiara non solo dei gusti del pubblico, ma anche delle strategie discografiche e dell’impatto mediatico di un brano. Ogni settimana può cambiare tutto, e anche quando sembra che una canzone abbia ormai consolidato il proprio dominio, basta un incremento di rotazioni o un’esposizione televisiva efficace per ribaltare gli equilibri. Ecco quindi come si sono ribaltati i risultati di questa settimana.
I The Kolors in vetta: il successo in TV e i risultati di Giorgia e Tiziano Ferro
Nuova settimana, nuova prima posizione nella classifica Airplay di EarOne, con "In viaggio verso il Paradiso" di Achille Lauro che perde la vetta dopo aver guidato la graduatoria. Si tratta del terzo cambio in cima in poche settimane, un dato che racconta bene quanto il mercato sia in continuo movimento. Dopo il record registrato nel mese di marzo da Ditonellapiaga con "Che Fastidio!", si sono alternate prima "Canzone Estiva" di Annalisa, poi proprio Achille Lauro, mentre questa settimana a conquistare il primo posto sono i The Kolors con "Rolling Stones". Il dato colpisce ancora di più se si considera che il brano era entrato appena la scorsa settimana all’ottava posizione: un balzo che testimonia una crescita repentina, sostenuta da un lavoro mirato sulle rotazioni e da un’ottima risposta del pubblico. "Rolling Stones" si aggiudica anche la vetta della classifica Airplay italiana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
C’è un altro elemento che incide in maniera determinante sulla performance dei singoli: l’esposizione televisiva. The Kolors con "Rolling Stones", pur essendo quinti per numero di passaggi televisivi, risultano primi per audience raggiunta, mostrandocome non conti soltanto quante volte un brano venga trasmesso, ma soprattutto quante persone riesca a intercettare. Nella Top 10 generale troviamo anche "Superstar" di Tiziano Ferro e Giorgia, che occupa l’ottava posizione. Pur essendo quindicesimo per frequenza di trasmissione televisiva, il brano è secondo per audience, subito dietro ai The Kolors: un esempio concreto di come la qualità e il contesto di messa in onda possano fare la differenza.
Il confronto tra Airplay Generale e Airplay Italiano sorprende: il caso Achille Lauro
Analizzando nel dettaglio le due classifiche, quella generale e quella dedicata esclusivamente ai brani italiani, emerge un quadro piuttosto compatto nelle prime sei posizioni. Le due graduatorie, infatti, risultano praticamente sovrapponibili nella parte alta, con Samurai Jay e Sayf che si dividono il resto del podio e con la presenza stabile di Ditonellapiaga con "Che fastidio!", Annalisa con "Canzone Estiva" e "Ricordi" di Blanco ed Elisa.
Achille Lauro, invece, scivola alla nona posizione con "In viaggio verso il Paradiso". L’unica differenza sostanziale tra le due classifiche riguarda l’assenza del brano straniero "Runway" di Lady Gaga e Doechii nella graduatoria italiana: la sua esclusione determina uno slittamento verso l’alto dei singoli posizionati sotto la sesta posizione, generando piccoli ma significativi cambiamenti negli equilibri.
Sal Da Vinci perde terreno con"Per sempre sì", la sconfitta per Sanremo 2026
Analizziamo poi"Per sempre sì" di Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia il 12 maggio prossimo all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Il brano occupa la trentunesima posizione nella classifica generale, ma sale alla sedicesima in quella italiana. Il sostegno interno è quindi più marcato rispetto all’impatto internazionale nelle rotazioni radiofoniche. Non mancano poi i successi stabili: "Perdutamente" di Achille Lauro e "16 marzo" di Laura Pausini (sempre con Lauro), che restano stabilmente nella Top 35 italiana.
Ormai lontani dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, il confronto con l’edizione precedente evidenzia un dimezzamento dei brani ancora presenti in classifica. Nella Top 10 resistono soltanto tre titoli: "Ossessione", "Tu mi piaci tanto" e "Che Fastidio!", contro i sei dello scorso anno. Scendendo nella Top 20 si contano sei brani, mentre nella Top 50 complessiva sono nove, rispetto ai diciotto della passata edizione. Un segnale chiaro di come l’impatto post-festival stia durando meno rispetto al 2025, quando la presenza dei brani sanremesi si era rivelata più capillare e prolungata.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, il post Festival è un disastro: Sal Da Vinci e i big spariscono (tranne due) e Achille Lauro 'esplode'. I dati impietosi
Dopo l’exploit iniziale, le classifiche radiofoniche smontano il Festival: pochissim...
Samurai Jay dominio senza fine e Sal Da Vinci resiste sul podio: i singoli più venduti della settimana
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta
Tra i pezzi in gara al Festival, domina i passaggi radiofonici "Che fastidio!". Sorp...
Samurai Jay domina, Sfera e Basta parte piano: i singoli più venduti in Italia nella settimana
I fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classi...
Sanremo 2026, classifica ribaltata: boom Samurai Jay, Sayf sorpassa Sal Da Vinci e Serena Brancale precipita
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Annalisa 'distrugge' Sanremo, “Canzone estiva” travolge Sayf e Samurai Jay: i numeri del boom eccezionale
Un sorpasso che sa di rivincita: la nuova hit dell’artista ligure mette in pausa tut...
Sal Da Vinci, dopo Sanremo arriva il flop in radio: 'Per sempre sì' non viene più trasmessa. Perché
La canzone vincitrice di Sanremo è tra le meno trasmesse dalle emittenti ed è fuori ...
The Kolors, Stash prepara un’estate da star: il nuovo singolo ‘Rolling Stones’, il tour e lo show da Pio e Amadeo
La band capitanata da Stash si prepara al tour con una nuova canzone dal sapore esti...