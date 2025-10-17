Trova nel Magazine
Dalla Sardegna a Roma, Sky e NOW fanno innamorare dell’Italia con un thriller mozzafiato

Sky e NOW celebrano l’Italia tra misteri, enigmi e cospirazioni segrete in un'incredibile serie thriller girata in splendide location, tra cui Roma e Sardegna.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Prestate molta attenzione perché se avete intenzione di guardare un thriller (che sia film o serie) che vi lasci senza fiato, senza parole e completamente paralizzati, abbiamo il titolo giusto per voi. La nuova serie Sky Original di Neil Cross è un thriller tecnologico ambientato quasi interamente in Italia, con location iconiche come Firenze, Roma, Sardegna, Abruzzo e Cinecittà. La scelta delle ambientazioni non solo valorizza il paesaggio italiano ma conferma ancora una volta l’amore di Sky per l’Italia e i suoi bellissimi posti.

The Iris Affair – Missione Ad Alto Rischio: trama, cast e quando esce la nuova serie

Da oggi, venerdì 17 ottobre 2025, disponibile su Sky e in streaming su NOW c’è The Iris Affair – Missione Ad Altro Rischio, la nuova serie inglese Sky Original creata da Neil Cross. Un avvincente tech thriller composto da 8 episodi diretto da Terry McDonough e Sarah O’Gorman. La serie racconta la storia di Iris Nixon (Niamh Algar), una donna geniale nella risoluzione di enigmi, che viene coinvolta dall’imprenditore carismatico e ambiguo Cameron Beck (Tom Hollander) per sbloccare una pericolosa tecnologia segreta. Quando Iris scopre il potenziale distruttivo del dispositivo, ruba il diario con la sequenza di attivazione e scompare, dando il via a un inseguimento ad alta tensione che attraversa l’Italia, dalla Sardegna a Roma.

Accanto ai protagonisti, il cast comprende Maya Sansa, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan e altri. Coprodotto da Sky Studios e Fremantle, lo show debutta oggi con i primi due episodi su Sky Atlantic e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW, con un nuovo episodio ogni settimana.

Curiosità, location e dove vedere la serie The Iris Affair in streaming

Ci sono diverse curiosità che riguardano The Iris Affair, soprattutto riguardo le location. La serie è stata interamente girata in Italia tra fine 2024 e inizio 2025. A Firenze, Piazza di Santa Croce ospita l’incontro tra Iris e Cameron Beck; a Roma, il belvedere di Monte Ciocci fa da cornice a scene d’inseguimento; in Sardegna, Cagliari e Alghero fanno da sfondo un momento più intensi e solitari. Neil Cross, creatore della serie, ha scelto questi luoghi per valorizzare la trama e i personaggi, e ci è riuscito rendendo la scenografia un elemento centrale della storia. Il cast include Kristofer Hivju e Maya Sansa nel ruolo di Nico, agente della squadra speciale che dà la caccia a Iris. La direzione del doppiaggio italiano è di Monica Patrizi, con i dialoghi curati da Barbara Nicotra per Laser Digital Film. The Iris Affair è visibile in streaming su NOW, non perdetela!

