Dal set di The Studio a una cena da brivido: Seth Rogen alle prese con vicini scandalosi in questo nuovo film dark Il primo trailer di The Invite mostra Seth Rogen alle prese con vicini eccentrici e situazioni al limite: una commedia all'insegna di tensione e caos.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Nelle scorse ore, è stato diffuso il primo trailer di The Invite, il nuovo film diretto e interpretato da Olivia Wilde dopo Don’t Worry Darling. Distribuito da A24, è una commedia sofisticata con Seth Rogen (già amato e apprezzato nella serie Apple TV+, The Studio), Penélope Cruz ed Edward Norton. Di seguito, tutti i dettagli.

The Invite, il trailer della commedia dark con Seth Rogen

A24 ha diffuso il primo trailer di The Invite, il nuovo film diretto e interpretato da Olivia Wilde, in uscita il 26 giugno (in America) in numero limitato di sale. La pellicola, una commedia drammatica scritta da Rashida Jones e Will McCormack e basata sulla commedia spagnola The People Upstairs (La Gente di Sopra), vede nel cast:

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Seth Rogen

Penélope Cruz

Edward Norton

La storia segue Joe e Angela, una coppia in crisi, la cui cena con i misteriosi vicini prende una piega inaspettata, trasformandosi in un gioco psicologico che mette a nudo fragilità, desideri e dinamiche di potere. Il trailer mostra come l’invito a cena nasconda intenzioni ambigue e suggerisce sviluppi inaspettati, con un tono che alterna commedia e tensione.

Presentato al Sundance 2026, il film ha ricevuto standing ovation e recensioni entusiaste, con punteggi superiori al 90% su Rotten Tomatoes. The Invite, prodotto da David Permut, Ben Browning e Megan Ellison, dura 107 minuti ed è classificato R. Segna il terzo lavoro da regista di Wilde dopo Booksmart e Don’t Worry Darling, consolidando la sua capacità di unire commedia, tensione e riflessione sulle relazioni e le maschere sociali, in perfetto stile A24.

The Studio 2, iniziate le riprese della seconda stagione della serie con Seth Rogen

Poco tempo fa, sono iniziate le riprese di The Studio 2, la serie di Seth Rogen su Apple TV+, al cui cast si è unita anche Madonna. La popstar è arrivata a Venezia il 16 marzo per le riprese italiane, confermando la sua partecipazione sui social. Durante le riprese, svolte anche all’Hotel Gritti, è stata fotografata mentre studiava il copione su un’imbarcazione, con un cappello Louis Vuitton a protezione dal sole. Il cast include:

Seth Rogen

Bryan Cranston

Ike Barinholtz

Chase Sui Wonders

Michael Keaton

Julia Garner

Kathryn Hahn

La produzione è ripresa dopo la morte di Catherine O’Hara, premiata postuma per la prima stagione. La serie esplora i lati positivi e negativi di Hollywood: Seth Rogen interpreta Matt Remick, nuovo direttore dei Continental Studios, che deve affrontare artisti difficili e proprietari esigenti nel tentativo di salvare l’azienda. La seconda stagione si concentrerà sulla Mostra del Cinema di Venezia, la cui 83ª edizione verrà ricreata in primavera per esigenze produttive.

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