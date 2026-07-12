The Invite, Olivia Wilde sexy e graffiante a Locarno 2026: il trailer del suo terzo film è da vedere assolutamente
Un cast stellare per la nuova commedia di Olivia Wilde, alla sua terza direzione dopo La rivincita delle sfigate e Don't Worry Darling
Pubblico e critica sono in fervente attesa per The Invite, terzo lavoro da regista di Olivia Wilde, qui anche nei panni di una dei quattro protagonisti, in programma nei cinema italiani dal 16 settembre. A precederla, due giorni di anteprime (1 e 2 settembre), nonché il trailer che I wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection hanno presentato nelle ultime ore per far crescere ancora di più l’aspettativa per The Invite, descritto come un mix tra Perfetti sconosciuti e un film di Woody Allen.
Il trailer di The Invite di Olivia Wilde, un sexy e graffiante mix tra Woody Allen e Perfetti sconosciuti
Diretto e interpretato dalla pluripremiata Olivia Wilde, alla sua terza regia dopo La rivincita delle sfigate e Don’t Worry Darling, The Invite vanta un cast stellare, composto da Seth Rogen (40 anni vergine, Cattivi vicini, The Fabelmans, The Studio), Edward Norton (Fight Club, Asteroid City, A Complete Unknown) e il Premio Oscar® Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Tutto su mia madre, Madres paralelas, Ferrari, Dolor y Gloria).
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La storia ruota attorno ad Angela (Wilde) e Joe (Rogen), il cui matrimonio è ormai logorato dalla routine. Ma quando invitano a cena i loro enigmatici vicini di casa, i disinibiti Hawk (Norton) e Pina (Cruz), una coppia affascinante e spregiudicata, la serata e la loro relazione prenderanno una piega inaspettata. L’altra coppia, infatti, propone ai padroni di casa di partecipare a un rapporto a quattro. Questo invito scatenerà una serie di reazioni che metteranno a nudo segreti, frustrazioni e desideri di Angela e Joe… E non solo.
Remake di un classico della commedia spagnola: quando esce The Invite al cinema
The Invite è un remake della commedia spagnola Sentimental, diretta da Cesc Gay nel 2000, rifatto a sua volta nel 2022 anche in Italia da Paolo Costella col titolo Vicini di casa e con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini.
Una produzione FilmNation Entertainment, distribuito negli Stati Uniti da A24, The Invite è diretto da Olivia Wilde e scritto da Cesc Gay, Will McCormack e Rashida Jones. Vi ricordiamo che The Invite esce al cinema in Italia il 16 settembre, ma sarà in anteprima l’1 e il 2 dello stesso mese: qui sotto vi lasciamo il trailer doppiato in italiano. Per rimanere aggiornati su tutte le altre novità in merito a questa e molte altre pellicole in uscita, restate sintonizzati su queste pagine.
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