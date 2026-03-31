L'atteso horror con Sydney Sweeney sta per arrivare: il macabro segreto dietro la porta verrà svelato in questo giorno Il sequel del thriller-horror che ha conquistato il pubblico, The Housemaid 2, torna con Sydney Sweeney e Kirsten Dunst: Lionsgate annuncia la datai uscita.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Solo qualche giorno fa vi abbiamo annunciato l’ingresso nel cast di Kirsten Dunst, volto amatissimo di Mary Jane in Spider-Man e, adesso, dobbiamo darvi un’altra notizia che riguarda The Housemaid 2 (Una di Famiglia 2), sequel thriller-horror con protagonista Sydney Sweeney. A quanto pare, sappiamo già quando uscirà perché Lionsgate ha pubblicato la data di uscita. Inoltre, il film sarà un adattamento del secondo libro della serie di McFadden. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

The Housemaid 2, svelata la data di uscita del sequel con Sweeney: ecco quando lo vedremo

Dopo l’entrata di Kirsten Dunst nel cast, Lionsgate ha annunciato la data di uscita del sequel di The Housemaid, basato sul secondo libro della serie di Freida McFadden, Housemaid’s Secret. Il film, intitolato ufficialmente The Housemaid’s Secret, uscirà il 17 dicembre 2027 (in America). Paul Feig torna alla regia e Sydney Sweeney, Michele Morrone e Kirsten Dunst sono confermati nel cast, mentre resta incerta la partecipazione di Amanda Seyfried. Il sequel riprende la storia di Millie (Sweeney), che accetta un lavoro come domestica per una donna mai vista, scoprendo segreti oscuri dietro una porta chiusa che non può oltrepassare. Le riprese inizieranno entro fine anno, con sceneggiatura di Rebecca Sonnenshine. Lionsgate punta a creare un franchise, con possibili futuri adattamenti del terzo libro, The Housemaid Is Watching.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primo film, uscito due anni fa, ha avuto enorme successo commerciale con quasi 400 milioni di dollari di incassi su un budget di 35 milioni, diventando un punto di riferimento del periodo natalizio. Il sequel uscirà nello stesso periodo di blockbuster come Avengers: Secret Wars e Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum.

Sydney Sweeney produttrice e protagonista del nuovo film L’Usanza del Paese

Sydney Sweeney sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Sarà protagonista e produttrice del nuovo film L’Usanza del Paese, tratto dal romanzo di Edith Wharton, con il supporto di Studiocanal, Rabbit’s Foot Films e Monumental Pictures. Alla regia e alla sceneggiatura ci sarà Josie Rourke, e le riprese, secondo Deadline, inizieranno nei prossimi giorni. Sweeney interpreterà Undine, una donna ambiziosa e determinata del Midwest, pronta a scalare le gerarchie di New York. Dotata di bellezza, astuzia e volontà incrollabile, Undine sfrutta ogni opportunità e scandalo a suo vantaggio, fino a quando amore e fortuna non le sorridono.

Rourke ha dichiarato: "Undine Spragg è la donna pericolosa originale. Il personaggio di Edith Wharton ha sempre affascinato, sedotto e fatto infuriare i lettori". E ha aggiunto: "L’usanza del paese era il grandioso romanzo americano di Wharton e Undine Spragg si muove attraverso l’America e l’Europa a grande velocità, durante un’epoca di immenso cambiamento economico e sociale". Spiegando la scelta di Sweeney come protagonista, Rourke ha detto: "Mentre stavo scrivendo questo adattamento, Sydney Sweeney viveva nella mia testa come questo personaggio iconico, è come se Wharton si fosse seduta un secolo fa e avesse scritto il ruolo per lei".

Potrebbe interessarti anche