Helena Bonham Carter affiancherà Anthony Hopkins tra passioni e misteri proibiti, ma una star dice addio al film
Helena Bonham Carter entra nel cast del nuovo film, The Housekeeper, accanto a Anthony Hopkins. Ma una celebre star non sarà più presente in questo progetto.
Anthony Hopkins ha trovato la partener perfetta che lo affiancherà in The Housekeeper, il nuovo film di Richard Eyre. Sarà Helena Bonham Carter la coprotagonista, la quale dovrà fare i conti con intrighi, passioni proibite e, soprattutto, un grande mistero. Nonostante la presenza di questi due nomi illustri del cinema, la pellicola ‘ha perso’ una star famosissima a cui il regista aveva inizialmente pensato. Vediamo insieme di chi si tratta e scopriamo tutti i dettagli.
The Housekeeper, Helena Bonham Carter e Anthony Hopkins nel cast del film: Uma Thurman fuori
Ebbene sì, Helena Bonham Carter e Anthony Hopkins saranno i protagonisti del film The Housekeeper, storia d’amore ispirata a Rebecca di Daphne du Maurier e annunciata da Variety nel 2024. La pellicola è entrata in produzione e nel cast, oltre a Carter e Hopkins, ci saranno anche Caitríona Balfe, Emma Laird, mentre Uma Thurman e Phoebe Dynevor non saranno più presenti. Diretto da Sir Richard Eyre e scritto da Dame Rose Tremain, il film è tratto dal racconto di Tremain e dal suo romanzo in uscita nell’autunno 2026. Ambientato nella Cornovaglia selvaggia e cupa, segue Danni (Balfe), governante di Manderville Hall, e la giovane scrittrice Daphne du Maurier (Laird), coinvolte in una relazione segreta che minaccia di essere scoperta da Adelaide (Bonham Carter), nipote di Lord Grenville-Whithers (Hopkins). I produttori sono Julia Taylor-Stanley (Artemis Films), Kevin Loader (Embankment) e Herbert L. Kloiber (Night Train Media), con ulteriori finanziamenti da Head Gear Films, M2 Mediapost, FireFrame Studios e Screen Cornwall. Produttori esecutivi: Phil Hunt e Compton Ross (Head Gear Films) e James Copp (Night Train Media).
Riguardo al film, il regista ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Rose Tremain ha scritto una sceneggiatura brillante, oscura, sorprendente e misteriosa, e non vediamo l’ora di realizzare un film che mantenga le sue promesse". Mentre la produttrice Taylor-Stanley, si è lasciata andare sulla scelta dell’incredibile cast: "Aver messo insieme un cast di tale calibro testimonia la potenza narrativa di Rose e il prestigio di Richard tra i grandi registi britannici."
Gli ultimi progetti di Helena Bonham Carter
L’ultimo film a cui Helena Bonham Carter ha preso parte risale al 2023, One Life, e sappiamo che sarà anche nel cast della quarta stagione di The White Lotus. La pellicola One Life, diretta da James Hawes, racconta la storia vera di Nicholas Winton, un agente di borsa britannico che negli anni Trenta salvò 669 bambini, molti ebrei, dallo sterminio nazista grazie all’Operazione Kindertransport. La sua impresa rimase sconosciuta fino agli anni Ottanta, quando poté rincontrare i bambini che aveva salvato.
