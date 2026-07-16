Will Ferrell affronta suo figlio nella sfida più importante della sua vita: il testa a testa arriva su Netflix L'attore sarà un ex campione di golf che cerca riscatto in un ultimo, importante trofeo (in cui gareggia anche suo figlio) nella serie TV The Hawk

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se amate le storie di riscatto sportivo piene di risate e un pizzico di buoni sentimenti, dal 16 luglio c’è una novità da non perdere su Netflix. Si tratta di The Hawk, una serie TV in dieci episodi nata dal genio comico di Will Ferrell, che qui non è solo il protagonista assoluto ma anche il co-creatore insieme ai suoi storici collaboratori Harper Steele e Chris Henchy.

Will Ferrell è un ex campione di golf in The Hawk: la trama e il cast

Al centro della storia c’è Lonnie Hawkins, soprannominato appunto "The Hawk" (Il Falco). Nel 2004 era il re indiscusso del golf mondiale, ma oggi, a un passo dalla pensione, la gloria è ormai un lontano ricordo. Lonnie, però, non ha nessuna intenzione di arrendersi all’età che avanza. Decide così di rimettersi in gioco per un’ultima, disperata stagione con un unico obiettivo: vincere l’ultimo trofeo che gli manca per conquistare il Grande Slam ed entrare per sempre nel mito. Certo, il fisico non è più quello dei tempi d’oro e gli acciacchi si fanno sentire, ma la determinazione (e il divertimento) non mancano.

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Accanto a Will Ferrell troviamo una squadra di volti notissimi della commedia americana: Molly Shannon interpreta Stacy, l’ex moglie di Lonnie; Jimmy Tatro è invece il figlio Lance. Nel cast ci sono anche Chris Parnell, Fortune Feimster, Luke Wilson e Aida Osman.

Will Ferrell sfida suo figlio nel torneo più importante della sua vita

La sfida per Lonnie non sarà solo sul campo contro i classici rivali del circuito. Il vero ostacolo, infatti, sarà proprio suo figlio Lance: un giovane talento del golf in piena ascesa che ha pochissima pazienza verso i dubbi e le fisse del padre. Oltre ai tiri sul green, la serie racconterà quindi i bizzarri e complicati rapporti della famiglia Hawkins, regalando momenti imprevedibili tanto quanto i risultati delle gare.

Guida TV

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