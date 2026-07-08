Muhammad Ali, arriva la serie tv sulla vita del pugile: l'obiettivo è farvi dimenticare il film con Will Smith
Lo show, approvato dalla famiglia del pugile scomparso nel 2016, racconterà la vita privata e sportiva del campione con il contributo della vedova Lonnie Ali
Fan dello sport e, in particolare, del pugilato, segnate la data: il 4 novembre in streaming su Amazon Prime Video arriverà The Greatest, la prima serie tv autorizzata sulla vita di Muhammad Ali. L’annuncio è stato dato dalla piattaforma di streaming durante l’Essence Festival of Culture a New Orleans, dove è stato mostrato anche un primo breve teaser, che vi lasciamo in calce a questo articolo. Una serie tv che promette di far dimenticare il film con Will Smith, uscito nel 2001.
The Greatest: a novembre in streaming su Prime Video la serie tv su Muhammad Ali
The Greatest si prefigge un obiettivo chiaro: offrire un ritratto intimo del leggendario pugile, attivista e icona globale. Si tratta anchedella prima serie biografica a episodi ad avere ricevuto l’approvazione ufficiale e il supporto della famiglia. Tra i produttori troviamo infatti Lonnie Ali, vedova di Muhammad, scomparso il 3 giugno 2016. Secondo la produzione, questo ha permesso di avere un "accesso senza precedenti" a dettagli e materiali sulla vita di Ali, promettendo di esplorare non solo i suoi storici successi e le sue sconfitte sul ring, ma anche la sua travagliata vita personale e il suo impegno umanitario e politico.
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A vestire i guantoni e i calzoncini di Cassius Clay, nome di nascita di Ali prima che si convertisse alla Nation of Islam di Elijah Muhammad, sarà l’attore emergente Jaalen Best. Accanto a lui nel cast ci saranno, tra gli altri, Dana Gourrier, Amin Joseph, Kai Parham e Michael Ealy. A guidare il progetto, nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo, troviamo Ben Watkins, già noto per la serie Cross. Tra i partner produttivi figurano diverse società di rilievo, inclusa la Outlier Society dell’attore e regista Michael B. Jordan (il protagonista della saga cinematografica di pugilato Creed), la Roc Nation di Jay-Z e la Polygram Entertainment del gruppo Universal Music.
Una serie che vuol far dimenticare il film su Ali con Will Smith del 2001: quando esce The Greatest
Non fraintendiamoci, la pellicola del 2001 diretta da Michael Mann e con Will Smith nei panni di Ali, rimane di altissimo livello. Non a caso, l’ex Principe di Bel-Air venne candidato all’Oscar come miglior attore protagonista. L’idea del progetto di The Greatest è tuttavia quella di offrire un racconto il più veritiero possibile su una figura che non fu solo un grandissimo pugile, ma anche un attivista e un impegnato uomo politico.
L’attesa è ancora lunga, poiché il primo episodio debutterà in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 4 novembre, ma potete ingannarla con il trailer di The Greatest, che vi lasciamo linkato qui sotto.
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