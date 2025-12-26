The Great Flood su Netflix: catastrofe reale o fantascienza apocalittica? La verità sul film secondo in classifica
Un disastro globale, scelte impossibili e paure contemporanee: il nuovo film coreano, The Great Flood, su Netflix, sorprende e inquieta gli spettatori.
Il 19 dicembre 2025, su Netflix è uscito The Great Flood, un film che, di sicuro, lascerà il segno. Sapete perché? Perché riesce a catapultare gli spettatori in un ipotetico ultimo giorno sulla Terra e, come giusto che sia, in una circostanza del genere, non si possono non provare emozioni forti come paura, ansia, terrore, l’angoscia e la consapevolezza che potremmo perdere le persone che amiamo, senza poterle più rivedere. Una bruttissima sensazione, vero? Ma la cosa che ci stiamo chiedendo un po’ tutti è: "Questo film si basa su una storia vera o è pura fantasia?" In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza. Di seguito, tutti i dettagli.
The Great Flood, trama, cast e dove vedere in streaming il nuovo ‘inquietante’ film coreano
Prima di capire se The Great Flood, il nuovo film catastrofico coreano disponibile in streaming su Netflix (dove ha conquistato la seconda posizione in classifica), si basa su una storia o un fatto reale, diamo uno sguardo veloce alla trama. Diretto da Byung-woo Kim, la pellicola è ambientata nell’ultimo giorno della Terra, quando un’inondazione devastante minaccia di distruggere ogni forma di vita. Un gruppo di persone lotta per sopravvivere in un condominio che lentamente sprofonda. Tra loro ci sono Anna (Kim Da-mi), ricercatrice di intelligenza artificiale e madre single, e Hee Jo (Park Hae-soo), membro di una squadra di sicurezza. La sua priorità è salvare il figlio Ja-in, affrontando saccheggiatori, violenza e scelte morali difficili. Mentre Hee Jo cerca di salvarla, emergono domande cruciali sulla sua motivazione e su chi abbia causato la catastrofe. Nel cast troviamo:
- Kim Da-mi
- Park Hae-soo
- Kim Kyu-na
- Kim Byung-nam
- Lee Dong-chan
- Kim Su-Kyung
The Great Flood, il film si basa su una storia vera?
Adesso arriviamo al punto più importante dell’articolo: The Great Flood si basa su una storia vera? No, il film non si basa su eventi reali, ma su uno scenario fantascientifico: l’impatto di un asteroide provoca uno tsunami globale, portando il mondo sull’orlo dell’estinzione. Pur essendo inventato, il film richiama paure contemporanee, come disastri naturali, cambiamenti climatici e fragilità delle grandi città. Il regista Kim Byung-woo ha concepito il film come fantascienza che evolve verso il catastrofico, rendendo l’acqua simbolo di distruzione e rinascita. Kim Da-mi sottolinea che il cuore del film è il percorso emotivo della madre, non il disastro in sé. In sostanza, The Great Flood esplora istinto di sopravvivenza, sacrificio, amore genitoriale e scelte impossibili di fronte a eventi incontrollabili.
Immaginarci in un contesto reale simile, provocherebbe un panico e una paura del tutto incontrollabili e, proprio per questo, sappiamo che le sensazioni che provano gli utenti nel guardare la pellicola, sono autentiche, sincere. Tutto questo, potrebbe lasciare aperta la possibilità di un seguito, soprattutto dopo il successo riscosso su Netflix, dove lo trovate in streaming.
