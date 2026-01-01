Trova nel Magazine
The Good Doctor 7, la stagione finale arriva su Netflix: trama e riassunto delle passate stagioni

Il settimo capitolo, quello conclusivo del medical drama, sta per arrivare: ecco cosa sappiamo e cosa accadrà a Shaun Murphy.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il nuovo anno si apre con un ritorno molto atteso: la settima stagione di The Good Doctor. La serie debutta su Netflix il 1° gennaio 2026, portando con sé il capitolo conclusivo di uno dei medical drama più amati dell’ultimo decennio.

Un’occasione perfetta per recuperare o rivivere l’evoluzione del dottor Shaun Murphy e dei medici del St. Bonaventure Hospital. Nelle stagioni precedenti abbiamo seguito il giovane chirurgo con autismo e sindrome del Savant, nel suo percorso di crescita personale e professionale. Gli altri personaggi hanno consolidato relazioni importanti, affrontato perdite e celebrato nuovi inizi.

La stagione 7 segna un punto di svolta: i protagonisti non sono più solo giovani medici in formazione, ma professionisti chiamati a fare i conti con responsabilità personali e scelte definitive. Shaun Murphy affronta nuove sfide cliniche mentre la sua vita privata entra in una fase completamente diversa, mettendo alla prova il delicato equilibrio tra genio medico, empatia e quotidianità.

Trovate tutta la trama, le curiosità e le novità del nuovo capitolo di The Good Doctor nel Video!

