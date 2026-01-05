Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

The Good Doctor 7, il finale al cardiopalma è su Netflix: tragedia, amputazioni e miracoli

Tra segreti, colpi di scena e scelte difficili, su Netflix arriva la settima stagione della serie The Good Doctor: un finale che sorprende, emoziona e inquieta.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’inizio del nuovo anno non poteva essere inaugurato meglio di così: su Netflix, il 1° gennaio 2026, gli utenti della piattaforma hanno trovato nel ricco catalogo un titolo molto amato: The Good Doctor, la serie di successo è pronta a far emozionare e a stupire con la settima stagione. In questo articolo, vogliamo spiegarvi come si è conclusa, con un finale che vi lascerà senza parole. Quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. Siete pronti? Bene, allora proseguite la lettura!

The Good Doctor 7, di cosa parla la settima stagione: la trama

Ovviamente, prima di parlarvi del gran finale, vediamo la trama della settima stagione di The Good Doctor. Composta da 10 episodi, segue il dottor Shaun Murphy, chirurgo con autismo e sindrome del Savant, al San Jose St. Bonaventure Hospital. La stagione si concentra sui cambiamenti nella sua vita, tra le sfide mediche quotidiane e la nuova paternità dopo la nascita del figlio Steven, influenzando il suo lavoro e i rapporti con colleghi e pazienti. Nel cast troviamo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Freddie Highmore (Shaun Murphy)
  • Richard Schiff (Aaron Glassman)
  • Will Yun Lee (Park)
  • Fiona Gubelmann (Morgan Reznick)
  • Christina Chang (Audrey Lim)
  • Paige Spara (Lea Diallo-Murphy)
  • Bria Samoné Henderson (Jordan Allen)
  • Noah Galvin (Asher Wolke)
  • Brandon Larracuente (Daniel Perez, guest star)
  • Giacomo Baessato (Jerome Martel)
  • Kayla Cromer (Charlotte "Charlie" Lukatis)
  • Wavyy Jonez (Dominick "Dom" Hubank)
  • Bess Armstrong (Eileen Lim la mamma di Audrey)
  • Ruby Kelley (Hannah)
  • Antonia Thomas (Claire Browne, guest star)

The Good Doctor 7, come si è conclusa la settima stagione: spiegazione del finale

Vediamo adesso come si è conclusa la settima e ultima stagione di The Good Doctor. La morte del Dr. Asher Wolke in un crimine d’odio scuote profondamente amici e colleghi. Claire Browne torna dal Guatemala con una malattia al seno, mentre il Dr. Aaron Glassman scopre che la sua malattia è terminale. Nell’ultimo episodio, Shaun affronta la malattia di Glassman con il sostegno di Lea, e Claire sopravvive a un’infezione grave grazie a un trattamento sperimentale, nonostante la perdita di un braccio. Dieci anni dopo, Shaun è Chief of Surgery, Audrey lavora per un’organizzazione internazionale, Jordan ritrova l’amore, Alex e Morgan adottano la piccola Eden, e Dominick apre il proprio studio medico.

Il ruolo di Glassman viene celebrato come centrale nella vita di Shaun, con la creazione della Dr. Aaron Glassman Foundation for Neurodiversity in Medicine a testimonianza della sua guida. La frase finale di Shaun, "Toccare una vita significa toccare tutte le vite che quella vita può influenzare", si potrebbe definire il cuore della serie: anche un piccolo gesto positivo può avere un impatto molto più grande di quanto sembri.

Dove vedere in streaming The Good Doctor 7

La settima e ultima stagione di The Good Doctor la trovate in streaming su Netflix, non perdetevela!

Potrebbe interessarti anche

Quando esce The Good Doctor 7 su Netflix

The Good Doctor 7, la stagione finale arriva su Netflix: trama e riassunto delle passate stagioni

Il settimo capitolo, quello conclusivo del medical drama, sta per arrivare: ecco cos...
Le 10 serie TV più viste (dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026)

Le 10 serie TV più viste della settimana di Capodanno: le fiction lottano contro Stranger Things

Che inizio dell’anno sarebbe senza qualche coinvolgente serie tv da guardare? Ecco l...
Benedict Cumberbatch vuole realizzare il film Rogue Male

Benedict Cumberbatch, non solo Doctor Strange: il suo prossimo progetto ‘strizza l’occhio’ a James Bond

L’attore accelera sul film tratto dal classico del 1939: un thriller ad alta tension...
Fuga, trama, cast e quando esce la nuova serie Netflix

Fuga di Harlan Coben su Netflix, dal mistero alla verità: il finale della serie TV lascia senza fiato

La nuova serie Netflix firmata da Harlan Coben sorprende fino all’ultimo episodio: e...
Affari tuoi, caos e lite finale tra Giancarlo e la moglie: interviene De Martino e Ballerina minaccia il Dottore

Affari tuoi, caos e lite finale tra Giancarlo e la moglie: interviene De Martino e Ballerina minaccia il Dottore

Nella puntata del 29 dicembre Giancarlo gioca una partita emozionante e piena di col...
The Great Flood, storia vera, trama e cast del nuovo film coreano in streaming su Netflix

The Great Flood su Netflix: catastrofe reale o fantascienza apocalittica? La verità sul film acclamato dal pubblico

Un disastro globale, scelte impossibili e paure contemporanee: il nuovo film coreano...
Fuga, trama, cast e quando esce la nuova serie Netflix

Netflix si prepara al nuovo anno con una serie tv dalla trama agghiacciante e un cast pazzesco

Mistero, dipendenza e criminalità: Fuga racconta l’ossessione di un padre e il lato ...
The Beast in Me, come finisce la serie in streaming su Netflix: spiegazione finale

The Beast in Me, finale preoccupante per la serie Netflix: misteri, tradimenti e una sola verità

Netflix sorprende ancora: il finale della serie The Beast in Me lascia senza fiato: ...
Una seconda occasione in streaming su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, il regalo di Natale: due canali dedicati a donne e famiglie

Due nuovi canali sbarcano su Prime Video: storie al femminile, romanticismo e animaz...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Noah Schnapp

Noah Schnapp
Massimo Bottura

Massimo Bottura
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963