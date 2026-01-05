The Good Doctor 7, il finale al cardiopalma è su Netflix: tragedia, amputazioni e miracoli Tra segreti, colpi di scena e scelte difficili, su Netflix arriva la settima stagione della serie The Good Doctor: un finale che sorprende, emoziona e inquieta.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’inizio del nuovo anno non poteva essere inaugurato meglio di così: su Netflix, il 1° gennaio 2026, gli utenti della piattaforma hanno trovato nel ricco catalogo un titolo molto amato: The Good Doctor, la serie di successo è pronta a far emozionare e a stupire con la settima stagione. In questo articolo, vogliamo spiegarvi come si è conclusa, con un finale che vi lascerà senza parole. Quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER. Siete pronti? Bene, allora proseguite la lettura!

The Good Doctor 7, di cosa parla la settima stagione: la trama

Ovviamente, prima di parlarvi del gran finale, vediamo la trama della settima stagione di The Good Doctor. Composta da 10 episodi, segue il dottor Shaun Murphy, chirurgo con autismo e sindrome del Savant, al San Jose St. Bonaventure Hospital. La stagione si concentra sui cambiamenti nella sua vita, tra le sfide mediche quotidiane e la nuova paternità dopo la nascita del figlio Steven, influenzando il suo lavoro e i rapporti con colleghi e pazienti. Nel cast troviamo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Freddie Highmore (Shaun Murphy)

Richard Schiff (Aaron Glassman)

Will Yun Lee (Park)

Fiona Gubelmann (Morgan Reznick)

Christina Chang (Audrey Lim)

Paige Spara (Lea Diallo-Murphy)

Bria Samoné Henderson (Jordan Allen)

Noah Galvin (Asher Wolke)

Brandon Larracuente (Daniel Perez, guest star)

Giacomo Baessato (Jerome Martel)

Kayla Cromer (Charlotte "Charlie" Lukatis)

Wavyy Jonez (Dominick "Dom" Hubank)

Bess Armstrong (Eileen Lim la mamma di Audrey)

Ruby Kelley (Hannah)

Antonia Thomas (Claire Browne, guest star)

The Good Doctor 7, come si è conclusa la settima stagione: spiegazione del finale

Vediamo adesso come si è conclusa la settima e ultima stagione di The Good Doctor. La morte del Dr. Asher Wolke in un crimine d’odio scuote profondamente amici e colleghi. Claire Browne torna dal Guatemala con una malattia al seno, mentre il Dr. Aaron Glassman scopre che la sua malattia è terminale. Nell’ultimo episodio, Shaun affronta la malattia di Glassman con il sostegno di Lea, e Claire sopravvive a un’infezione grave grazie a un trattamento sperimentale, nonostante la perdita di un braccio. Dieci anni dopo, Shaun è Chief of Surgery, Audrey lavora per un’organizzazione internazionale, Jordan ritrova l’amore, Alex e Morgan adottano la piccola Eden, e Dominick apre il proprio studio medico.

Il ruolo di Glassman viene celebrato come centrale nella vita di Shaun, con la creazione della Dr. Aaron Glassman Foundation for Neurodiversity in Medicine a testimonianza della sua guida. La frase finale di Shaun, "Toccare una vita significa toccare tutte le vite che quella vita può influenzare", si potrebbe definire il cuore della serie: anche un piccolo gesto positivo può avere un impatto molto più grande di quanto sembri.

Dove vedere in streaming The Good Doctor 7

La settima e ultima stagione di The Good Doctor la trovate in streaming su Netflix, non perdetevela!

Potrebbe interessarti anche