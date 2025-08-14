Trova nel Magazine
La star di House of the Dragon è una fidanzata senza scrupoli nella nuova serie di Prime Video

Arriva il trailer ufficiale di The Girlfriend, la nuova serie di Prime Video con Olivia Cooke e Robin Wright nei ruoli di due rivali senza scrupoli

The Girlfriend, il trailer ufficiale della serie di Prime Video con Robin Wright
Prime Video

La star di House of the Dragon Olivia Cooke è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con una nuova serie, questa volta per Prime Video. Si tratta di The Girlfriend (La Fidanzata), un thriller psicologico, basato sull’omonimo romanzo d’esordio di Michelle Frances, che la vedrà recitare al fianco di Robin Wright.

The Girlfriend, la trama e il trailer della nuova serie TV con Olivia Cooke

The Girlfriend segue le vicende di Laura (Wright), una donna che apparentemente ha tutto: una brillante carriera, un marito amorevole e il suo prezioso figlio, Daniel. La sua vita perfetta inizia a sgretolarsi quando Daniel porta a casa Cherry (Olivia Cooke), una ragazza che cambia tutto. Dopo una presentazione tesa, Laura si convince che Cherry stia nascondendo qualcosa. È una manipolatrice arrampicatrice sociale o Laura è solo paranoica? La verità è tutta da scoprire.

La serie TV debutterà mercoledì 10 settembre su Prime Video e il primo trailer ufficiale ci mostra la rivalità nascente tra le due donne, la madre e la nuova fidanzata del figlio. Quest’ultima, una donna ricca di fascino e sensualità, sembra tuttavia celare un lato oscuro, violento e molto pericoloso, con il quale Laura dovrà fare i conti. Ma la donna non starà a guardare: avrà così il via un botta e risposta tra le due donne dalle conseguenze sicuramente disastrose.

Il cast principale di The Girlfriend

Robin Wright è probabilmente più nota al pubblico per il suo ruolo di Buttercup ne La storia fantastica, uscito quasi 40 anni fa. Da allora, l’intramontabile Wright ha recitato in film come Wonder Woman, Unbreakable e Forrest Gump e in serie televisive come House of Cards, Santa Barbara e Ozark, della quale è anche produttrice esecutiva.

L’attrice britannica Olivia Cooke è nota, come detto, soprattutto per il suo lavoro sulla celebre House of the Dragon ma anche nella serie Slow Horses. Tra i suoi lavori figurano anche Vanity Fair, Bates Motel e Modern Love.

Nel cast della serie The Girlfriend troviamo anche Laurie Davidson (Daniel), attore che ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo come protagonista di una nuova serie televisiva, Will. La rivisitazione moderna della vita di William Shakespeare è durata solo una stagione, ma ha offerto a Davidson numerose esperienze. Da allora è apparso, infatti, in Cats, Masters of the Air e The Road Trip.

