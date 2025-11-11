The Fall Guy, l'amore al tempo degli stunt-man: il dettaglio che ti è sfuggito nel finale del film Netflix Tutto ciò che non avete capito nel finale di The Fall Guy spiegato chiaramente: come finisce il film con Ryan Gosling ed Emily Blunt

Quando si parla di sapersi prendere in giro, due nomi saltano subito all’occhio, e non troppo casualmente sono quasi omonimi: Ryan Reynolds e Ryan Gosling. Se il primo ha sfondato, tra le altre cose, grazie a Deadpool, specializzandosi in pellicole quasi sempre caciarone e sopra le righe, il secondo alterna ruoli più impegnati (come Drive o Come un tuono) a pellicole leggere e scanzonate (Crazy, Stupid Love). Ed è proprio di una queste di cui vogliamo parlarvi oggi, un film che è prima di tutto una commedi romantica e poi un action, con un finale forse scontato ma senza dubbio efficace: The Fall Guy. Ovviamente, occupandoci in queste righe della spiegazione del finale di The Fall Guy, che trovate in streaming su Netflix, ci saranno pesantissimi spoiler sulla trama, quindi leggete ritenendovi doverosamente avvisati.

The Fall Guy, la spiegazione del film con Ryan Gosling

Diretto da David Leitch, The Fall Guy racconta di Colt Seavers, stunt-man professionista e doppio dell’attore Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) per le scene più pericolose. Rimasto ferito in un’acrobazia andata storta, Colt abbandona il mondo del cinema e la sua ragazza, l’operatrice di macchina Jody Moreno (Emily Blunt). Diciotto mesi dopo, Colt viene contattato per partecipare al primo film da regista di Jody, un’epopea fantascientifica chiamata Metal Storm (che fa il verso a Dune). Raggiunta la troupe in Australia, l’uomo scopre di essere stato ingaggiato dalla produttrice di Jody, Gail (Hannah Weddingham) per rintracciare Tom, scomparso da giorni.

L’indagine di Colt lo porta a scoprire un complotto ordito da Tom e Gail per incolparlo di un omicidio da lui commesso e uscirne indenne. Per smascherare il piano della star, Colt assolda tutto il corpo di stunt-man che lavora a Metal Storm, facendo in modo che Tom confessi senza sapere di essere registrato. Facendo leva sulla vanagloria dell’attore, che odiava che gli venisse chiesto se facesse da solo le proprie acrobazie, viene spinto a rivelare il proprio piano. Nella fuga, ormai spalle al muro, l’attore utilizza un cellulare in una zona dove non è consentito per alcuni esplosivi di scena, finendo per farsi saltare in aria da solo.

Le scene post credit di The Fall Guy e cammei della serie originale

Nel finale del film si scopre che la produzione di Metal Storm non si è interrotta nonostante la morte del proprio attore protagonista, anzi. Jason Momoa, appare in un cammeo come nuovo interprete della pellicola di Jody, che ha affidato a Colt la direzione della sezione stuntman. Una ulteriore strizzata d’occhio a Dune, dato che l’attore samoano ha vestito i panni di Dunca Idaho nella Parte 1.

Parlando di cammei, nel film sono presenti alcuni piccoli easter egg con protagonisti gli attori della serie tv degli anni ’80 da cui è liberamente tratto The Fall Guy, arrivata da noi come Professione pericolo. Nei titoli di coda, infatti, compaiono nientemeno che Lee Majors e Heather Thomas, nei panni di un paio di poliziotti.

