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The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson

Zendaya e Robert Pattinson protagonisti di una storia d'amore e un oscuro matrimonio al cinema: quando esce in Italia il film The Drama

The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson

Robert Pattinson e Zendaya sono pronti a recarsi all’altare e a diventare marito e moglie. No, non nella realtà, ma nell’attesissimo film The Drama – Un segreto è per sempre, una commedia nera romantica del regista norvegese Kristoffer Borgli.

The Drama – Un segreto è per sempre, data d’uscita e trama del film

Al matrimonio di Emma e Charlie, i ruoli interpretati dalle due star hollywoodiane, manca poco: il film infatti uscirà al cinema, in Italia, il 1° aprile, distribuito da I Wonder Pictures, e anticiperà di ben due giorni l’uscita americana.

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Emma (Zendaya), commessa in una libreria, e Charlie, un inglese direttore di museo londinese, sono fidanzati. Pochi giorni prima delle nozze, con i preparativi in pieno svolgimento, organizzano una cena con i loro amici, Mike e Rachel, una coppia sposata. Quello che inizia come un gioco sciocco in cui ognuno deve raccontare la cosa peggiore che abbia mai fatto, si trasforma in una confessione che potrebbe mandare a monte le loro imminenti promesse nuziali.

Zendaya e Robert Pattinson presto di nuovo insieme in altri attesi film

Come detto, Zendaya veste i panni di Emma Harwood mentrre Robert Pattinson è il suo fidanzato Charlie Thompson. Nel cast troviamo anche Mamoudou Athie nelle vesti di Mike e Alana Haim nel ruolo di Rachele. The Drama è il primo film in cui Robert Pattinson e Zendaya recitano fianco a fianco, ma è vero che presto li vedremo insieme anche in altri due attesissimi film – seppure probabilmente non a così stretto contatto -, parliamo di The Odyssey di Christopher Nolan, in uscita a luglio, e Dune 3, alla fine dell’anno.

Riguardo il regista Kristoffer Borgli, ricordiamo che ha diretto nel 2023 Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, prodotto dalla A24 e con protagonista Nicolas Cage, che racconta di un anonimo professore universitario che, senza motivo, inizia ad apparire nei sogni di milioni di persone in tutto il mondo, diventando una celebrità globale da un giorno all’altro, con conseguenze catastrofiche.

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