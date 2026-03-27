The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson
Zendaya e Robert Pattinson protagonisti di una storia d'amore e un oscuro matrimonio al cinema: quando esce in Italia il film The Drama
Robert Pattinson e Zendaya sono pronti a recarsi all’altare e a diventare marito e moglie. No, non nella realtà, ma nell’attesissimo film The Drama – Un segreto è per sempre, una commedia nera romantica del regista norvegese Kristoffer Borgli.
The Drama – Un segreto è per sempre, data d’uscita e trama del film
Al matrimonio di Emma e Charlie, i ruoli interpretati dalle due star hollywoodiane, manca poco: il film infatti uscirà al cinema, in Italia, il 1° aprile, distribuito da I Wonder Pictures, e anticiperà di ben due giorni l’uscita americana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Emma (Zendaya), commessa in una libreria, e Charlie, un inglese direttore di museo londinese, sono fidanzati. Pochi giorni prima delle nozze, con i preparativi in pieno svolgimento, organizzano una cena con i loro amici, Mike e Rachel, una coppia sposata. Quello che inizia come un gioco sciocco in cui ognuno deve raccontare la cosa peggiore che abbia mai fatto, si trasforma in una confessione che potrebbe mandare a monte le loro imminenti promesse nuziali.
Zendaya e Robert Pattinson presto di nuovo insieme in altri attesi film
Come detto, Zendaya veste i panni di Emma Harwood mentrre Robert Pattinson è il suo fidanzato Charlie Thompson. Nel cast troviamo anche Mamoudou Athie nelle vesti di Mike e Alana Haim nel ruolo di Rachele. The Drama è il primo film in cui Robert Pattinson e Zendaya recitano fianco a fianco, ma è vero che presto li vedremo insieme anche in altri due attesissimi film – seppure probabilmente non a così stretto contatto -, parliamo di The Odyssey di Christopher Nolan, in uscita a luglio, e Dune 3, alla fine dell’anno.
Riguardo il regista Kristoffer Borgli, ricordiamo che ha diretto nel 2023 Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, prodotto dalla A24 e con protagonista Nicolas Cage, che racconta di un anonimo professore universitario che, senza motivo, inizia ad apparire nei sogni di milioni di persone in tutto il mondo, diventando una celebrità globale da un giorno all’altro, con conseguenze catastrofiche.
Potrebbe interessarti anche
Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama
Il matrimonio di Zendaya e Robert Pattinson in The Drama potrebbe andare a monte per...
The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer italiano del film: la confessione choc
Per la prima volta assieme sul set, i due attori inaugurano un sodalizio che prosegu...
Dune Parte 3 tra volti segnati, Robert Pattinson che spiazza e il dettaglio inquietante che divide i fan
In attesa del trailer di Dune 3, le nuove immagini mostrano protagonisti segnati e a...
Zendaya e Tom Holland si sono sposati davvero: l'attrice spiazza e conferma il matrimonio segreto
Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in gran segreto: dopo la confessione dell...
Timothée Chalamet nell'attesissimo film che corona la sua carriera: altro che Marty Supreme e gli Oscar
Denis Villeneuve chiude la trilogia di Dune con un cast stellare, presentato nel pri...
Zendaya e Tom Holland si sono sposati (in gran segreto) davvero? Ecco tutta la verità
Niente matrimonio glamour per la coppia Zendaya / Tom Holland, stando a quanto dichi...
Tenet, il capolavoro di Christopher Nolan stroncato dal Covid: un fallimento al botteghino che non fu mai perdonato dalla Warner Bros
Il film di Christopher Nolan è uscito nelle sale nel periodo più sbagliato possibile...
L'Intelligenza Artificiale militare diventa una seria minaccia: cosa succede
Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, M3gan 2.0 racconta in maniera profetica la ribel...