Zendaya e Robert Pattinson coppia inedita in The Drama: quando esce in streaming il film che ha fatto impazzire i social e dove vederlo Una settimana di nozze, un segreto inconfessabile e due star magnetiche: "The Drama" si prepara a conquistare milioni di spettatori in streaming su HBO Max.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non capita spesso che un film riesca a tenere accesa la discussione per mesi, ben oltre la sua uscita nelle sale. The Drama ci è riuscito, complici una trama tutt’altro che scontata e la coppia inedita formata da Zendaya e Robert Pattinson. Il film A24 che ha sorpreso, e in qualche caso spiazzato, il grande schermo si appresta ora a debuttare in streaming su HBO Max. Per molti, sarà la prima volta. Per altri, una seconda chance per cogliere quello che si erano persi. Scopriamo insieme la data esatta.

The Drama, il film con Zendaya e Robert Pattinson sbarca in streaming su HBO Max: cerchiate in rosso questa data

L’arrivo in streaming di The Drama è, senza dubbio, uno dei principali appuntamenti estivi per HBO Max, che ha ufficializzato la data di debutto del film A24 con Zendaya e Robert Pattinson. La pellicola, diretta da Kristoffer Borgli, sarà disponibile negli Stati Uniti venerdì 31 luglio, mentre la trasmissione televisiva su HBO è prevista per il 1 agosto alle 20:00 ET. La storia segue una coppia fidanzata la cui relazione entra in crisi dopo un evento improvviso che sconvolge i piani del loro matrimonio. Nel cast, oltre ai due protagonisti, figurano anche Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Benton Gates.

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Uscito nelle sale il 1° aprile 2026, il film ha suscitato ampio dibattito soprattutto per il suo finale e il colpo di scena, attirando molta attenzione anche sui social. Con lo sbarco su HBO Max, l’obiettivo è ampliare il pubblico e offrire una nuova occasione di visione dopo il passaggio al cinema.

The Drama, trama e cast del film

Diretto da Kristoffer Borgli, The Drama racconta la storia di Emma Harwood (Zendaya) e Charlie Thompson (Robert Pattinson), una coppia apparentemente stabile in procinto di sposarsi. Charlie è uno storico dell’arte inglese e direttore del Cambridge Art Museum, mentre Emma, laureata in letteratura inglese, lavora in una libreria e crede di conoscere bene il futuro marito. Nei giorni che precedono le nozze, però, la loro relazione inizia a incrinarsi quando un segreto a lungo nascosto viene alla luce. La rivelazione innesca una serie di conseguenze che mettono in crisi la fiducia reciproca e sconvolgono il fidanzamento, trasformando l’attesa del matrimonio in un periodo teso e pieno di dubbi e sospetti.

Il film esplora così, tra ironia e inquietudine, le dinamiche di coppia e la fragilità delle relazioni, mostrando come l’idea ideale dell’amore possa crollare di fronte alla realtà e lasciando aperta la domanda su quanto si possa davvero conoscere l’altro. Nel cast, troviamo anche:

Alana Haim

Mamoudou Athie

Michael Abbott Jr.

Jordyn Curet

YaYa Gosselin

Peyton Jackson

Echo Campbell

Doria Bramante

Greer Cohen

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