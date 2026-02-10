The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer del film: la confessione choc rovina tutto Per la prima volta assieme sul set, i due attori inaugurano un sodalizio che proseguirà con Odyssey di Nolan e con Dune: Part Three di Villeneuve

Zendaya e Robert Pattinson stanno per approdare al cinema con uno dei film più attesi dell’anno, The Drama, che si presenta con uno spettacolare trailer. Le star di Spider-Man: No Way Home e Challengers e di Tenet e The Batman pronte a condividere il set del nuovo lavoro del regista di culto Kristoffer Borgli (Sick of Myself e Dream Scenario), che ha curato anche la sceneggiatura. Prodotto dalla visionaria casa A24, The Drama con Zendaya e Robert Pattinson arriverà in Italia con I Wonder Pictures il 2 aprile 2026, in contemporanea con l’uscita americana prevista per il 3 aprile.

Di cosa parla la trama di The Drama con Zendaya e Robert Pattinson

Dopo un gioco innocente che innesca una spirale di dubbi e sospetti, Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) affrontano la vigilia del matrimonio fra passione e tensioni, segreti scomodi e rivelazioni. The Drama – Un segreto è per sempre è un’affascinante commedia romantica che esplora le sliding doors dell’esistenza e la verità nelle relazioni, perché a volte anche la persona che pensiamo di conoscere meglio resta sempre un mistero.

Abituato a mettere il suo pubblico di fronte a realtà scomode, Borgli vuole i suoi personaggi imperfetti fino a essere imperdonabili. Il trailer di The Drama, in questo senso, ci presenta Zendaya nel ruolo di una donna piena di amore che, nello svelare per gioco la cosa peggiore che ha fatto in vita, aliena il futuro sposo e gli amici.

In attesa di Dune: Part Three

Per Zendaya e Robert Pattinson si tratta della prima volta assieme su un set, inaugurando un sodalizio creativo che proseguirà nel corso dell’anno con l’attesissimo Dune: Part Three di Denis Villeneuve e con Odyssey di Christopher Nolan. Nel primo, l’attrice e ballerina di Oakland riprenderà il ruolo di Chani, compagna di Paul Atreides, mentre il fu Edward Cullen della saga di Twilight vestirà i panni di Scytale, assassino senza volto del culto Bene Tleilax.

In Odyssey, il nuovo e ambizioso progetto di Christopher Nolan, Zendaya sarà la dea Atena, mentre Pattinson darà il volto ad Antinoo, figlio di Eupite, uno dei Proci pretendenti al trono di Itaca e alla mano di Penelope, moglie di Ulisse. Oltre ad A24, The Dream vede anche Ari Aster tra i produttori: la presenze di un nome così importante nel cinema, moderno, alle spalle del progetto è ulteriore garanzia di qualità. Vi ricordiamo che The Drama esce al cinema in Italia il prossimo 2 aprile: nell’attesa, a questo link trovate il trailer doppiato in italiano.

