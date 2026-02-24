The Dangers in My Heart – The Movie: quando arriva il film evento nei cinema? Il film anime tratto dal manga di Norio Sakurai, The Dangers in My Heart – The Movie, arriva nelle sale italiane come evento speciale

L’attesissimo The Dangers in My Heart – The Movie di Hiroaki Akagi e Dali Chen arriva nelle sale italiane come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo, doppiato in italiano! La distribuzione è curata da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video: per accompagnare l’annuncio sono stati diffusi il trailer e due clip in italiano, pensati per dare un assaggio del tono della versione cinematografica di una delle storie romance più seguite degli ultimi anni.

The Dangers in My Heart arriva nei cinema come evento speciale

Il film nasce dal manga omonimo di Norio Sakurai, pubblicato in Giappone su Champion Cross da Akita Shoten e in Italia da J-POP Manga. Il titolo si è fatto notare per una scrittura intima, ironica e molto ancorata alle sfumature del quotidiano, ottenendo anche diversi riconoscimenti internazionali. Al centro c’è Kyotaro Ichikawa, studente introverso e pieno di insicurezze, che fatica a leggere il mondo e le proprie emozioni; l’incontro con Anna Yamada, compagna di classe solare, imprevedibile e popolarissima, lo costringe lentamente a rimettere in discussione tutto. La loro relazione cresce per piccoli passi: gesti minimi, silenzi, imbarazzi e incomprensioni che, invece di allontanarli, li avvicinano e li aiutano a capire cosa significhi davvero piacere a qualcuno.

La trama del film

Nel lungometraggio, Kyotaro ripercorre il rapporto con Anna e riflette su quanto lei abbia inciso sul suo modo di stare al mondo, fino a diventare una ragione concreta per uscire dall’isolamento e affrontare ciò che lo spaventa. Il film introduce anche un elemento legato alla musica: Kyotaro arriva a scrivere il testo di una canzone dedicata ad Anna, che verrà portata sul palco da Kana, la sorella di lui, insieme al suo gruppo, le Primary Color. Il racconto resta però concentrato sull’adolescenza senza idealizzarla, mettendo in scena una crescita fatta di fragilità, contraddizioni e coraggio: Kyotaro e Anna imparano a sostenersi e a compiere gesti che poco prima sembravano impossibili, in un equilibrio tra leggerezza e intensità emotiva.

Vi ricordiamo che la serie anime originale è visionabile su Netflix in lingua originale sottotitolata e su Prime Video doppiata in italiano, all’interno del catalogo supplementare Anime Generation. Questa invece la sinossi del manga, presa dal sito J-Pop:

Kyotaro Ichikawa si è ritagliato uno spazio ai margini della vita sociale della sua scuola, in un ruolo nel quale si immagina nei panni del torturato protagonista di un qualche tenebroso thriller psicologico. Le sue giornate trascorrono fantasticando sull’iperviolenta light novel dark fantasy che sogna di scrivere, e studiando come tormentare le vite pacifiche dei suoi compagni, a partire da Anna Yamada, la ragazza più bella della classe. Peccato che Kyotaro non sia davvero l’adolescente introverso e sociopatico che vuol dare a vedere e la stessa Anna, sotto sotto, è più interessante e fuori dagli schemi di quanto possa sembrare!

