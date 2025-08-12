The Crown, la Famiglia Reale Spagnola verso una serie Netflix: la verità di Re Juan Carlos Dopo la serie tv basta sulla vita dei reali inglesi, spuntano indiscrezioni sulla possibilità di vedere un nuovo progetto sulla monarchia spagnola.

Dopo la decisione di abdicare, presa da Re Juan Carlos nel 2014 a favore del figlio, la Famiglia Reale Spagnola ha saputo mantenere ben saldo il proprio posto speciale nel cuore degli spagnoli. Re Felipe VI, la Regina Letizia e le figlie, Leonor e Sofía, incarnano un’immagine della famiglia reale moderna e composta, capace di mantenere viva la tradizione pur aprendosi ai cambiamenti della società. Non stupisce quindi che, dopo il successo mondiale di The Crown, la serie Netflix dedicata alla storia della monarchia britannica, siano iniziate a circolare voci insistenti su un progetto molto simile incentrato proprio sulla monarchia spagnola. L’idea di poter vedere sul piccolo schermo decenni di storia reale, tra intrighi, amori e momenti cruciali della vita politica spagnola, ha subito scatenato l’interesse comune, il quale ha portato lo stesso Re Juan Carlos a intervenire per fare chiarezza: ecco la verità.

Re Juan Carlos e la verità sul ‘The Crown spagnolo’

A smorzare l’entusiasmo dei fan, già emozionati all’idea di poter vedere una serie tv basata sulla vita dei reali spagnoli, ci ha pensato lo stesso Re Juan Carlos. L’ex monarca, che si prepara a pubblicare il prossimo 12 novembre la sua attesissima biografia dal titolo Reconciliation, scritta a quattro mani con la giornalista e scrittrice francese Laurence Debray, ha voluto chiarire ogni malinteso. Juan Carlos avrebbe infatti smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso con Netflix o altre piattaforme di streaming per una serie volta a ripercorrere la storia della sua vita o dell’intera famiglia reale spagnola, sottolineando come il racconto della sua esperienza da sovrano sia stato affidato unicamente alle pagine della sua autobiografia.

The Crown, la serie Netflix sulla Royal Family inglese

Almeno per il momento, sembra dunque che Re Juan Carlos non abbia alcuna intenzione di diventare protagonista del piccolo schermo e che i sudditi spagnoli continueranno a conoscere la vita dei reali solo attraverso le reti istituzionali. Detto questo, occorre sottolineare che The Crown, la serie che ripercorre la vita dei reali inglesi, continua a essere un fenomeno televisivo senza precedenti. L’opera creata da Peter Morgan ha saputo fondere fedeltà storica e licenza artistica, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo e collezionando premi prestigiosi come Emmy e Golden Globe.

La serie, iniziata nel 2016 e sviluppata in sei stagioni, racconta il regno di Elisabetta II, dal matrimonio con il Principe Filippo fino agli anni Duemila. Il tutto con interpretazioni magistrali di attrici come Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. Il suo successo mondiale ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle monarchie di tutto il mondo, alimentando il desiderio del pubblico di scoprire retroscena e vicende familiari di altre casate reali. E se in Spagna per il momento l’idea di un progetto simile appare remota, non rimane allora che riguardare l’incredibile vita dei reali inglesi nella serie The Crown, attualmente disponibile in streaming su Netflix.

