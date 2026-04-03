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Dimenticate la sua freddezza ne Il Diavolo Veste Prada 2: in questa serie Netflix Meryl Streep ha un dolce desiderio

L'attrice Premio Oscar, Meryl Streep, torna protagonista su Netflix con una nuova serie tra famiglia e liti, mentre cresce l’attesa per Il Diavolo Veste Prada 2

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Siamo ansiosi di rivederla nei panni della terribile e dispotica direttrice di Runway, ben venti anni dopo, ne Il Diavolo Veste Prada 2 ma, intanto, c’è una notizi che riguarda proprio Meryl Streep. A quanto pare, l’attrice Premio Oscar, è pronta a tornare su Netflix in una serie evento, The Corrections, la cui storia potrebbe emozionarvi. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere e proseguite la lettura perché troverete tutti i dettagli.

The Corrections, Meryl Streep protagonista della nuova serie Netflix

Netflix ha ufficialmente ordinato la miniserie The Corrections, con protagonista Meryl Streep, tratta dal celebre romanzo di Jonathan Franzen pubblicato nel 2001 e vincitore del National Book Award. Lo scrittore curerà l’adattamento e sarà produttore esecutivo insieme alla stessa Streep, mentre la regia di tutti gli episodi è affidata a Cord Jefferson. La produzione è di Paramount Television Studios. La serie racconta, con toni ironici e drammatici, le vicende di una famiglia del Midwest: tre figli adulti, ognuno alle prese con problemi personali e fallimenti, cercano di evitare l’ultimo Natale insieme voluto dalla madre, Enid, mentre il padre affronta la demenza. Tra depressione, difficoltà lavorative e relazioni complicate, emerge il ritratto di una famiglia profondamente disfunzionale.

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Non è il primo tentativo di adattare il libro: dopo un progetto cinematografico mai realizzato, nel 2011 HBO aveva prodotto un pilot poi cancellato. Questo segna uno dei più importanti ritorni televisivi recenti di Meryl Streep, già candidata a Emmy e Golden Globe per Only Murders in the Building e Big Little Lies. Al momento non è stata annunciata una data di uscita né il resto del cast.

Meryl Streep e il ritorno de Il Diavolo Veste Prada 2

In una recente intervista a Vogue, Meryl Streep ha parlato del ritorno de Il Diavolo Veste Prada 2 e la difficoltà nel indossare i tacchi alti per tante ore durante le riprese: "Ho quasi avuto un disturbo da stress post-traumatico per aver portato i tacchi alti per sedici settimane. Sento che dovrei ricevere una medaglia al valore!" Nel nuovo film, lo stile iconico della direttrice di Runway resta inconfondibile, seppur aggiornato dopo vent’anni. Meryl Streep ha spiegato: "Essendo una persona che ha ricoperto quella posizione per vent’anni, Miranda ha mantenuto il suo stile, ma lo ha adattato, come facciamo noi con il tempo. Ma è stato un po’ come andare in fondo all’armadio, trovare qualcosa e chiederti "Oh, chissà se mi sta ancora bene?"".

Nel 2006, le riprese sulla Sesta Avenue passavano quasi inosservate, oggi la scena era affollata da migliaia di persone: "Sono uscita dal camper e ho sentito un autentico boato – ha raccontato il premio Oscar – e quando abbiamo girato il Met Ball, è stato ancora più folle. La gente era vestita da Miranda! Onestamente, questa cosa mi ha davvero spiazzata".

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