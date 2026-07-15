The Conjuring - First Communion fa paura: svelati i nuovi Ed e Lorraine Warren del prequel (e non sono chi vi aspettate)
Dopo Il rito finale, il franchise riparte dal principio: ecco chi darà volto ai giovani Warren nel prequel in uscita nel 2027, con una regia tutta nuova.
Il franchise horror più redditizio della storia del cinema sta per tornare e in uno stile inconfondibile. The Conjuring: First Communion, attesissimo prequel della saga che ha incassato oltre 2,5 miliardi di dollari nel mondo, ha finalmente un volto, anzi, due. Warner Bros. e New Line hanno scelto i nuovi Ed e Lorraine Warren, i leggendari investigatori del paranormale che per anni abbiamo amato nelle sembianze di Patrick Wilson e Vera Farmiga. Ma chi sono i giovani attori pronti a raccogliere un’eredità così pesante? Scopriamolo insieme.
The Conjuring: First Communion, Garrett Wareing e Amanda Fix saranno i nuovi Ed e Lorraine Warren
The Conjuring tornerà con un prequel, The Conjuring: First Communion, che racconterà gli esordi di Ed e Lorraine Warren. Per la prima volta i celebri investigatori del paranormale non saranno interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, protagonisti della saga fino a The Conjuring: Il rito finale (2025), ma dai giovani Garrett Wareing e Amanda Fix. Come riportato da Variety, il film sarà diretto da Rodrigue Huart, con una sceneggiatura firmata da Richard Naing e Ian Goldberg, già autori di The Nun II e The Conjuring: Il rito finale. L’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 10 settembre 2027, mentre i dettagli della trama restano ancora segreti.
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Con oltre 2,5 miliardi di dollari incassati nel mondo e nove film all’attivo, inclusi gli spin-off Annabelle e The Nun, il franchise continua così a espandersi nonostante Il rito finale fosse stato inizialmente presentato come l’ultimo capitolo della saga principale.
The Conjuring – Il Rito Finale, di cosa parla l’ultimo film uscito della saga
L’ultimo film della celebre saga horror risale al 2025 ed è The Conjuring – Il Rito Finale, diretto da Michael Caves. In questa pellicola, Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) alle prese con un’ultima, pericolosa indagine sul paranormale. Ambientato cinque anni dopo il celebre Demon Murder Trial di Arne Johnson, il film mostra i Warren ormai ritirati dalle investigazioni e impegnati nella carriera accademica. Tuttavia, accettano di affrontare un ultimo caso: la presunta infestazione della casa di Janet e Jack Smurl, dove una misteriosa entità soprannaturale sembra minacciare l’intera famiglia. Questo è il quarto e ultimo capitolo della saga, scritto da Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, autore anche del soggetto. Prodotto da James Wan e Peter Safran, il film si ispira, tra l’altro, a un caso realmente accaduto: l’indagine dei coniugi Warren sull’infestazione della famiglia Smurl, che risale al 1986.
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