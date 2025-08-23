The Conjuring: tutti i film della saga horror in ordine di visione in streaming Trama, cast, curiosità e tutto ciò che devi sapere sulla The Conjuring Saga, la serie di film horror che ha terrorizzato il mondo intero: scopriamo di più.

La saga cinematografica The Conjuring è ad oggi tra le più amate del panorama horror paranormale, questo non solo per la capacità di terrorizzare con maestria chiunque si sieda davanti allo schermo, ma anche per le radici che affondano in storie realmente vissute. Al centro della saga troviamo Ed e Lorraine Warren, una coppia di ricercatori del paranormale il cui lavoro ha suscitato curiosità e dibattito per decenni. Si tratta infatti di figure reali, con indagini realmente documentate, spaventosamente riprodotte per il grande schermo. Interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, i due demonologi affrontano casi inquietanti mantenendo quanta più fedeltà possibile alle storie narrate dai protagonisti della realtà. Nonostante l’universo di The Conjuring includa molti spin-off, come quelli dedicati ad Annabelle e The Nun, sono quattro i capitoli che costituiscono l’ossatura centrale: scopriamo allora quali sono i film della saga horror in ordine di visione e dove vederli in streaming.

The Conjuring: tutti i film della saga in ordine di visione in streaming: The Conjuring – L’evocazione è il primo film

Uscito nel 2013 e diretto da James Wan, The Conjuring – L’evocazione è il primo film che ha dato il via alla saga. Ambientata nel 1971, la pellicola segue i demonologi Ed e Lorraine Warren, interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga, chiamati a indagare su una serie di eventi inquietanti che tormentano i membri della famiglia Perron nella loro casa nel Rhode Island.

La trama si sviluppa come un crescendo di manifestazioni paranormali, fino a una lotta disperata per liberare la casa da una presenza maligna. Il cast include anche Lili Taylor, Ron Livingston, Mackenzie Foy e Joey King, le cui intense interpretazioni contribuiscono a rendere la vicenda credibile e a dir poco spaventosa.

The Conjuring – L’evocazione è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Now, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e CHILI.

The Conjuring 2 – Il caso Enfield, dove vederlo in streaming

Nel 2016, James Wan è tornato alla regia con The Conjuring 2 – Il caso Enfield, portando i Warren dall’America alla Londra degli anni ’70. Questo secondo film in ordine di visione si ispira al celebre caso del poltergeist di Enfield, nel quale una madre single e i suoi quattro figli assistono a fenomeni inspiegabili nella loro modesta casa nel quartiere di Brimsdown.

Patrick Wilson e Vera Farmiga riprendono i loro ruoli, offrendo interpretazioni ancora più sfaccettate, mentre l’attrice Madison Wolfe spicca nel ruolo della giovane Janet Hodgson. Il film introduce anche il demone Valak, figura destinata a diventare iconica nell’universo narrativo della saga.

The Conjuring 2 – Il caso Enfield è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Netflix, Now, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, CHILI e Rakuten TV.

The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo, terzo film della saga horror

A seguire troviamo il film The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo, diretto da Michael Chaves e uscito nel 2021. Questa pellicola segna un cambio di registro, mescolando l’horror soprannaturale al thriller giudiziario. Ambientato nel 1981 in Massachusetts, il film racconta di un caso realmente accaduto nel Connecticut, in cui un uomo accusato di omicidio sostiene di essere stato posseduto da un demone. I Warren si trovano così a indagare non solo per salvare la vittima da questa possessione, ma anche per fornire prove di fronte a un tribunale.

Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano nuovamente nei panni dei protagonisti, affiancati da Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Il film si distingue dai precedenti per l’atmosfera investigativa e per la volontà di esplorare un contesto legale inedito per la saga, mantenendo però le sue radici nell’horror e nel paranormale.

The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo, terzo capitolo della Conjuring Saga, è attualmente disponibile in streaming su Netflix, TIM Vision, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV, CHILI e Amazon Prime Video.

The Conjuring 4 – Il rito finale, quando esce e dove vederlo

L’ultimo film, ovvero The Conjuring 4 – Il rito finale, diretto nuovamente da Michael Chaves, uscirà il 4 settembre 2025 come capitolo conclusivo della saga principale. Ambientata nel 1986, dunque cinque anni dopo la storia precedente, la pellicola ruota attorno al caso della famiglia Smurl, alle prese con una casa infestata in Pennsylvania. Ed e Lorraine Warren, ormai più maturi e segnati dalle esperienze passate, hanno lasciato l’attività investigativa per dedicarsi solamente al lavoro universitario, ma decidendo di seguire un ultimo caso si ritrovano ancora una volta faccia a faccia con un’entità che minaccia di spezzare definitivamente il loro equilibrio.

Gli attori Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano per l’ultima volta a vestire i panni dei protagonisti, affiancati da Mia Tomlinson e Ben Hardy. Le prime indiscrezioni parlano di un film che unirà momenti di puro terrore a una riflessione sul peso emotivo di una vita passata a combattere il male, chiudendo così un arco narrativo durato oltre un decennio.

Le riprese principali dell’ultimo film si sono svolte tra settembre e novembre 2024 a Londra e di recente sono emerse alcune indiscrezione alquanto curiose. Il regista Michael Chaves ha confermato che Annabelle, la bambola posseduta ormai considerata la ‘mascotte’ della saga, farà una comparsa nell’ultimo film, anche se non sarà l’antagonista principale. Inoltre, ha descritto The Conjuring 4 – Il rito finale come il capitolo più cupo e personale della saga, con un finale emozionante pensato per lasciare un segno profondo nei tantissimi fan dei Warren.

The Conjuring: l’ordine di visione con gli spin-off della saga

L’ordine di visione dell’intera saga horror, compresi The Nun e Annabelle, è questo:

The Nun (2018) – ambientato nel 1300, nel 1952 e nel 1971

Annabelle: Creation (2017) – ambientato nel 1943, nel 1945 e nel 1967

The Nun 2 (2023) – ambientato nel 1956

Annabelle (2014) – ambientato nel 1967

The Conjuring (2013) – ambientato nel 1968 e nel 1971

Annabelle Comes Home (2019) – ambientato nel 1972

La Llorona: le lacrime del male (2019) – ambientato nel 1673 e nel 1973

The Conjuring 2 (2016) – ambientato nel 1974

The Conjuring: Per ordine del diavolo (2021) – ambientato nel 1981

The Conjuring 4 – Il rito finale (2025)

