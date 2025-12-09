La serie più vista di Amazon Prime Video diventa un videogioco: vendetta e caos in VR prima della stagione finale I supereroi di The Boys diventano protagonisti di un videogioco VR: humor nero, violenza e missioni segrete prima dell’ultima stagione della serie Prime Video.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

In tanti adorano questa serie di Prime Video e i motivi potrebbero essere molteplici e, a tal proposito, abbiamo una notizia che vi farà piacere. Dopo il debutto del primo trailer della quinta e ultima stagione di The Boys al CCXP, Sony Pictures Virtual Reality e lo studio brasiliano Arvore hanno annunciato The Boys VR, la prima esperienza di gioco ufficiale della serie. I fan potranno immergersi nell’universo irriverente di The Boys: Trigger Warning, con il ritorno di Laz Alonso, Colby Minifie e PJ Byrne nei loro ruoli originali. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Boys: Trigger Warning, arriva il videogioco: di cosa parla

L’universo satirico dei supereroi di The Boys approda nei videogiochi con The Boys: Trigger Warning, un titolo VR stealth-action sviluppato dallo studio brasiliano Arvore e pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality, basato sull’omonima serie TV di Amazon. Il gioco sarà disponibile nel 2026 e già aperto al preordine su Meta Quest e PlayStation Store. La storia introduce un personaggio originale che scopre un terribile segreto della Vought, trasformando una gita in famiglia in un bagno di sangue. Il giocatore, nei panni di un "Superman" improvvisato, si unisce ai Boys per infiltrarsi nella Vought e vendicarsi, combinando stealth, combattimento e umorismo nero tipico della serie. Alcuni membri del cast originale riprenderanno i propri ruoli, tra cui Laz Alonso (Mother’s Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett), PJ Byrne (Adam Bourke) e Jensen Ackles in una versione distorta di Soldier Boy creata appositamente per il gioco. Si tratta del primo titolo interamente costruito sull’universo di The Boys.

Lo sviluppo ha visto una stretta collaborazione con Eric Kripke e il suo team di sceneggiatori, che hanno contribuito alla scrittura dei dialoghi e alla definizione dei personaggi, permettendo anche l’introduzione di nuovi antagonisti fedeli al mondo originale. L’annuncio del gioco segue quello della quinta e ultima stagione della serie TV, prevista per l’8 aprile. Il franchise include anche gli spin-off Gen V, The Boys Presents: Diabolical, il prequel Vought Rising e una serie ambientata in Messico in sviluppo.

Entusiasmo per il videogioco su The Boys

Come c’era da aspettarsi, c’è grande entusiasmo per il primo gioco in assoluto costruito interamente attorno all’universo di The Boys. In un’intervista a Variety, Ricardo Justus, CEO e fondatore di Arvore, ha dichiarato: "Ci siamo concentrati su tutto ciò che i fan si aspettano da ‘The Boys’ e abbiamo lavorato a stretto contatto con i produttori della serie per portare quel tono nel gioco. La violenza caratteristica della serie appare ancora più assurda e fisica qui perché la realtà virtuale ti mette proprio al centro. E oltre alle interazioni superficiali, il gioco ha un forte elemento narrativo che ti mette nei panni di qualcuno che subisce realmente le conseguenze delle azioni di Vought. Abbiamo anche integrato molta narrazione ambientale nell’esperienza."

