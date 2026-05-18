The Boys 5, la resa dei conti finale nel trailer dell'ultimo episodio della serie La serie di Amazon Prime Video è arrivata alle sue battute finali e lo scontro decisivo è alle porte: come si concluderà l'epica battaglia?

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Siamo davvero alle ultimissime battute. Lo scontro decisivo tra Butcher e i Boys e Homelander è alle porte, come mostrato nel trailer dell’ultimo episodio di The Boys 5. Dopo quasi 7 anni, la serie di Amazon Prime Video creata da Eric Kripke si sta per concludere con l’atto finale, una conclusione che inevitabilmente creerà divisione all’interno della fanbase, già spazientita dalla piega presa da questa stagione, per larghi tratti includente. Come al solito vi lasciamo il trailer dell’episodio finale della stagione 5 di The Boys in calce a questo articolo.

Il trailer del finale della stagione 5 di The Boys

"Bisogna mettere fine all’intera idea dei Supes", afferma William Butcher (Karl Urban) nel trailer dell’ultimo episodio della stagione 5 di The Boys, il finale dell’intera serie. La guerra personale tra il leader del gruppo e Homelander (Anthony Starr) è quindi definitivamente diventata una battaglia ideologica. Il teaser mostra il gruppo fare irruzione direttamente nella Casa Bianca, ma anche un possibile confronto tra Ryan e suo padre biologico, Homelander.

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Dopo la straziante morte di Frenchie, Kimiko è evidentemente in cerca di vendetta e sullo sfondo rimane il mistero legato al virus anti-supe, che ora potrebbe non essere più efficace sul malvagio supereroe. Eric Kripke ha inoltre affermato che il Soldier Boy di Jensen Akles non farà la sua comparsa nell’ultimo episodio, aprendo a ulteriori scenari di risoluzione della questione. Dal trailer sembra di intuire che la serie vorrà tornare alla sua origine più violenta e nichilista: non si tratta più semplicemente di fermare un supereroe impazzito, ma di distruggere completamente il sistema politico, mediatico e culturale che ha permesso ai Supes di diventare intoccabili.

E se Butcher diventasse definitivamente un mostro?

Nella clip, il personaggio di Butcher appare completamente consumato dal suo desiderio di vendetta, un proposito che ha ormai evidentemente travalicato i confini della ragione. Sin dall’inizio il suo personaggio ha ballato sul confine che separa vendetta personale e desiderio genuino di proteggere il mondo, ma il finale sembra suggerire che abbia ormai superato ogni limite morale.

La frase "dobbiamo porre fine all’intera idea dei Supes" è fondamentale perché cambia radicalmente la natura del conflitto. Non è più una lotta contro Homelander come individuo, ma contro l’esistenza stessa dei superumani. E potrebbe essere l’indizio definitivo del passaggio totale di Butcher a mostro alla fine della serie. Vi lasciamo qui sotto il trailer dell’episodio finale di The Boys stagione 5.

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