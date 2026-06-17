Dimenticate The Boys, la prossima serie di supereroi che farà parlare tutti nasce da un'idea rivoluzionaria: non crederete ai vostri occhi Ambientata tra Detroit e Dearborn, la serie punta a fondere culture e generi: azione, dramma e umorismo in un universo supereroistico completamente inedito.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando finisce una serie come The Boys, ci si chiede cosa possa venire dopo. La risposta ce la dà uno dei suoi creatori. A quanto pare, potrebbe arrivare una nuova serie, Crestar and the Knight Stallion. Si tratta di un progetto che richiama ancora i supereroi, ma con una differenza sostanziale: stavolta l’obiettivo è costruire qualcosa di nuovo, senza demolire ciò che esiste. Una serie che parte dalle strade di Detroit per raccontare un’identità culturale inedita nel genere, e che potrebbe sorprendere davvero tutti.

The Boys, il co-creatore pensa a una nuova serie: oriente e occidente si fondono in Crestar and the Knight Stallion

Dopo la conclusione di The Boys, Darick Robertson, co-creatore del fumetto originale, è al lavoro su una nuova serie supereroistica intitolata Crestar and the Knight Stallion. Il progetto, ideato da Ajmal Zaheer Ahmad, Abdallah Jasim e Najam Syed, punta a creare un universo narrativo che unisce elementi della cultura occidentale e mediorientale. La storia si svolge tra Detroit e Dearborn e segue Crestar, un vigilante che protegge la città dalla criminalità. Durante una missione incontra Ali, un giovane che potrebbe essere il primo essere umano dotato di veri superpoteri. Deciso a svilupparne le capacità, Crestar lo addestra affinché diventi Knight Stallion, un nuovo eroe chiamato ad affrontare non solo i criminali, ma anche le sfide legate alla famiglia, all’identità culturale e al senso di appartenenza. Robertson partecipa al progetto come produttore e sceneggiatore. L’universo di Crestar and the Knight Stallion è già stato introdotto attraverso le graphic novel The Legend Begins e Devil’s Night, quest’ultima scritta proprio da Robertson.

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Nel cast, Ajmal Zaheer Ahmad interpreterà Crestar, mentre Abdallah Jasim sarà Knight Stallion. La serie mescolerà azione, umorismo, dramma e atmosfere più oscure. A differenza di The Boys, che decostruiva il mito dei supereroi, questo progetto mira a costruire una nuova mitologia supereroistica da una prospettiva culturale poco esplorata. C’è da dire, però, che la produzione è in fase di sviluppo, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita.

The Boys 5, com’è finita la serie

Nel finale di The Boys 5, Butcher e la sua squadra trovano finalmente un modo per fermare Homelander grazie ai poteri ottenuti da Kimiko. Lo scontro decisivo avviene alla Casa Bianca, dove Ryan si schiera contro suo padre. Dopo essere stato privato dei suoi vantaggi, Homelander viene sconfitto e ucciso da Butcher, che ottiene così la vendetta inseguita per anni. Nonostante la vittoria, Butcher decide di usare il virus anti-Supe per sterminare tutti i supereroi. Hughie interviene per impedirglielo e, dopo un confronto drammatico, lo uccide. Prima di morire, Butcher si riconcilia con il suo amico e si pente delle proprie scelte.

Altri personaggi trovano il loro lieto fine: Stan Edgar torna alla guida della Vought, Latte Materno costruisce una nuova vita con la sua compagna, Kimiko trova finalmente pace e Hughie e Starlight decidono di sposarsi. La serie si chiude con la notizia che Starlight è incinta e che il bambino si chiamerà Robin, in omaggio alla prima fidanzata di Hughie.

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