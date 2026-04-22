Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La star di The Boys Jack Quaid si è sposato con una collega: chi è la dolce metà e chi c’era alle nozze blindate

Matrimonio lontano dai riflettori per Jack Quaid e Claudia Doumit: secondo alcune fonti, la coppia di The Boys si sarebbe unita in matrimonio in Australia.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Secondo quanto riportato da The Daily Telegraph, Jack Quaid e Claudia Doumit si sarebbero sposati in una cerimonia intima celebrata in Australia lo scorso fine settimana. L’indiscrezione, non ancora confermata ufficialmente dai diretti interessati, parla di un evento riservato ma molto atteso dai fan della serie The Boys, in cui i due attori si sono conosciuti. Le immagini circolate sui social, poi rimosse, suggerirebbero un’atmosfera romantica e raccolta. Le nozze avrebbero avuto luogo in una location rurale nei pressi di Canberra, alla presenza di amici e volti noti di Hollywood e dello show business internazionale. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Boys, Jack Quaid e Claudia Doumit si sono uniti in matrimonio

Secondo alcune indiscrezioni riportate da The Daily Telegraph, Jack Quaid e Claudia Doumit si sarebbero sposati in forma privata lo scorso 18 aprile presso la Mona Farm di Braidwood, in Australia, non lontano da Canberra. I due attori, che si sono conosciuti sul set della serie Amazon Prime Video, The Boys, avrebbero celebrato il matrimonio con una cerimonia intima dopo circa quattro anni di relazione. Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid (divorziati), e Claudia Doumit, attrice australiana, sarebbero stati al centro di un evento riservato ma molto seguito dai presenti, con alcuni momenti del ricevimento condivisi sui social e poi rimossi. Il primo ballo della coppia si sarebbe svolto sotto un tendone allestito nella location, sulle note del brano Atlantis di Donovan. Tutto questo si evince da alcune foto circolate sui social e riportate da news.com.au. Tuttavia, le immagini circolate sui social, sono state rimosse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per l’evento, Doumit avrebbe indossato un abito da sposa in raso avorio con dettagli floreali, mentre Quaid avrebbe scelto un blazer rosso in stile western con ricami dorati. Alla cerimonia sarebbero stati presenti numerose celebrità di Hollywood, tra cui i genitori dello sposo e attori come Tom Hanks, Alec Baldwin, Kevin Costner e Henry Golding, oltre ai colleghi di The Boys, Karl Urban, Colby Minifie e Nathan Mitchell.

Dove si sono conosciuti Jack Quaid e Claudia Doumit e il loro ruolo nella serie The Boys

Chili segue da tanto lo sa molto bene: Jack Quaid e Claudia Doumit si sono conosciuti sul set della serie Amazon Prime Video, The Boys (di cui, di recente, è uscita la quinta e ultima stagione). Quaid interpreta Hughie Campbell, uno dei protagonisti principali, un giovane coinvolto nella lotta contro i supereroi corrotti. Doumit entra invece dalla seconda stagione nel ruolo di Victoria Neuman, una politica apparentemente integerrima che si rivela essere una "Supe" con poteri letali. I due hanno lavorato insieme nella serie e hanno iniziato una relazione nel 2022, dopo essersi avvicinati anche fuori dal set.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

The Day After Tomorrow: tutti gli errori e i segreti (clamorosi) del film in cui compare anche la star di Spider-Man

The Day After Tomorrow, tutti gli errori (clamorosi) del film in cui compare anche la star di Spider-Man

A vent'anni dal debutto, il kolossal di Roland Emmerich resta un punto di riferiment...
The Boys 5

The Boys 5, le recensioni dei critici non lasciano dubbi: ecco il verdetto sulla stagione finale

La quinta stagione della serie è finalmente arrivata agli occhi dei critici: come av...
The Boys 5, i poster ufficiali delle date di uscita degli episodi... e ci sono già delle morti

The Boys 5, l'episodio finale della quinta stagione è vicinissimo (e ci sono già morti segnate)

Fan scatenati tra teorie e ipotesi a pochi giorni dall'epica conclusione della serie...
Scopre di essere padre di centinaia di bambini: cosa gli è successo

Scopre di essere padre di centinaia di bambini: cosa gli è successo

Stasera, martedì 7 aprile 2026, Delivery Man racconta la storia di un donatore di se...
KPop Demon Hunters, la nuova sfida tra Huntr/x e Saja Boys è già disponibile online

KPop Demon Hunters, la mossa vincente per un successo assicurato: la nuova sfida è su YouTube

Mentre cresce l'attesa per l'attesissimo sequel di KPop Demon Hunters, le Huntr/x ri...
The Boys: il trailer della stagione finale promette lo scontro definitivo

The Boys 5, lo scontro decisivo è alle porte: il trailer ufficiale e quando esce la stagione finale su Prime Video

Prime Video svela il primo sguardo alla quinta e ultima stagione della serie cult: P...
Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, il duo comico affronta la concorrenza dello "sbirro"...
The Boys

Prime Video, le uscite di aprile 2026: dal finale di The Boys alla nuova squadra di comici di Lol: chi ride è fuori

Scopri le storie che faranno parlare di sé questo mese, dai supereroi folli ai gatti...
john_krasinski

Lui è tornato: tra tensioni e minacce, servirà tutta la sua esperienza

John Krasinski torna a vestire i panni di Jack Ryan nel film Ghost War. Ecco il trai...

Salute

Mielofibrosi

Cos'è, come si manifesta e il progresso nelle cure

LEGGI

Personaggi

Bill Cosby

Bill Cosby
Romano Reggiani

Romano Reggiani
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Andrea d'Inghilterra

Andrea d’Inghilterra

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963