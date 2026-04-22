La star di The Boys Jack Quaid si è sposato con una collega: chi è la dolce metà e chi c’era alle nozze blindate Matrimonio lontano dai riflettori per Jack Quaid e Claudia Doumit: secondo alcune fonti, la coppia di The Boys si sarebbe unita in matrimonio in Australia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Secondo quanto riportato da The Daily Telegraph, Jack Quaid e Claudia Doumit si sarebbero sposati in una cerimonia intima celebrata in Australia lo scorso fine settimana. L’indiscrezione, non ancora confermata ufficialmente dai diretti interessati, parla di un evento riservato ma molto atteso dai fan della serie The Boys, in cui i due attori si sono conosciuti. Le immagini circolate sui social, poi rimosse, suggerirebbero un’atmosfera romantica e raccolta. Le nozze avrebbero avuto luogo in una location rurale nei pressi di Canberra, alla presenza di amici e volti noti di Hollywood e dello show business internazionale. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Boys, Jack Quaid e Claudia Doumit si sono uniti in matrimonio

Secondo alcune indiscrezioni riportate da The Daily Telegraph, Jack Quaid e Claudia Doumit si sarebbero sposati in forma privata lo scorso 18 aprile presso la Mona Farm di Braidwood, in Australia, non lontano da Canberra. I due attori, che si sono conosciuti sul set della serie Amazon Prime Video, The Boys, avrebbero celebrato il matrimonio con una cerimonia intima dopo circa quattro anni di relazione. Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid (divorziati), e Claudia Doumit, attrice australiana, sarebbero stati al centro di un evento riservato ma molto seguito dai presenti, con alcuni momenti del ricevimento condivisi sui social e poi rimossi. Il primo ballo della coppia si sarebbe svolto sotto un tendone allestito nella location, sulle note del brano Atlantis di Donovan. Tutto questo si evince da alcune foto circolate sui social e riportate da news.com.au. Tuttavia, le immagini circolate sui social, sono state rimosse.

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Per l’evento, Doumit avrebbe indossato un abito da sposa in raso avorio con dettagli floreali, mentre Quaid avrebbe scelto un blazer rosso in stile western con ricami dorati. Alla cerimonia sarebbero stati presenti numerose celebrità di Hollywood, tra cui i genitori dello sposo e attori come Tom Hanks, Alec Baldwin, Kevin Costner e Henry Golding, oltre ai colleghi di The Boys, Karl Urban, Colby Minifie e Nathan Mitchell.

Dove si sono conosciuti Jack Quaid e Claudia Doumit e il loro ruolo nella serie The Boys

Chili segue da tanto lo sa molto bene: Jack Quaid e Claudia Doumit si sono conosciuti sul set della serie Amazon Prime Video, The Boys (di cui, di recente, è uscita la quinta e ultima stagione). Quaid interpreta Hughie Campbell, uno dei protagonisti principali, un giovane coinvolto nella lotta contro i supereroi corrotti. Doumit entra invece dalla seconda stagione nel ruolo di Victoria Neuman, una politica apparentemente integerrima che si rivela essere una "Supe" con poteri letali. I due hanno lavorato insieme nella serie e hanno iniziato una relazione nel 2022, dopo essersi avvicinati anche fuori dal set.

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One for the money Sky Cinema Romance 21:00

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