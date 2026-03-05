Trova nel Magazine
The Boys 5, lo scontro decisivo è alle porte: il trailer ufficiale e quando esce la stagione finale su Prime Video

Prime Video svela il primo sguardo alla quinta e ultima stagione della serie cult: Patriota domina il mondo!

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

The Boys: il trailer della stagione finale promette lo scontro definitivo

Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione di The Boys, la serie satirica sui supereroi diventata uno dei maggiori successi globali della piattaforma. Il nuovo capitolo sarà anche l’ultimo e porterà alla conclusione la storia iniziata nel 2019, promettendo uno scontro finale tra i protagonisti e i Super che hanno ormai conquistato il potere. La stagione debutterà l’8 aprile con i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana fino al gran finale previsto per il 20 maggio. Gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.

Il mondo sotto il dominio di Patriota e il piano estremo di Butcher

Il trailer anticipa un mondo profondamente cambiato rispetto alle stagioni precedenti. Al centro della scena c’è Patriota, ormai completamente al comando e sempre più instabile. Il suo potere sembra incontrastato e il mondo appare governato secondo i suoi capricci egocentrici e imprevedibili. In questo scenario i protagonisti sono stati messi fuori gioco: Hughie Campbell, Latte Materno e Frenchie si trovano rinchiusi in un cosiddetto "campo di libertà", mentre Annie January cerca di organizzare una resistenza contro il dominio dei Super. Nel frattempo Kimiko Miyashiro è scomparsa e il suo destino resta avvolto nel mistero.
A rimettere in moto gli eventi è il ritorno di Billy Butcher, uno dei personaggi più radicali della serie. Butcher riappare con un piano che potrebbe cambiare per sempre il destino del mondo: l’utilizzo di un virus capace di eliminare tutti i Super dalla faccia della Terra. Una soluzione drastica che potrebbe porre fine alla minaccia rappresentata da individui con poteri sovrumani, ma che rischia anche di provocare conseguenze imprevedibili. Il trailer lascia intendere che la scelta di Butcher scatenerà una catena di eventi destinata a travolgere alleanze, ideali e rapporti personali costruiti nel corso della serie.

Dalle pagine del fumetto al finale della serie

La serie è basata sul fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, che negli anni è diventato un bestseller e ha dato origine a uno degli adattamenti televisivi più discussi degli ultimi tempi. Lo show è sviluppato dallo showrunner Eric Kripke e prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Nel corso delle sue stagioni The Boys ha conquistato pubblico e critica grazie al suo tono irriverente, alla violenza esplicita e alla satira sul mito dei supereroi, trasformandosi in uno dei titoli più rappresentativi dell’offerta di Prime Video. Con la quinta stagione, la serie si prepara ora a chiudere definitivamente la sua storia con quello che si preannuncia come lo scontro finale tra i Boys e i Super.

Programmi

