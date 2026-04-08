The Boys 5, le recensioni dei critici non lasciano dubbi: ecco il verdetto sulla stagione finale La quinta stagione della serie è finalmente arrivata agli occhi dei critici: come avranno reagito davanti al gran finale? Ecco le prime recensioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Chiudere in bellezza una serie amata da milioni di spettatori è una delle imprese indubbiamente più difficili, e questo lo sa bene The Boys, la serie Prime Video creata da Eric Kripke e arrivata ormai alla sua quinta e ultima stagione. Nonostante le innumerevoli difficoltà, stando alle prime recensioni dei critici internazionali, l’obiettivo di questo grande finale sembra essere stato centrato in pieno, ma vediamo nel dettaglio cosa dicono le recensioni e qual è stata la prima reazione al debutto di The Boys 5.

The Boys 5, la stagione finale conquista i critici: cosa hanno detto

The Boys 5 ha esordito su Rotten Tomatoes con un perfetto 100%, per poi stabilizzarsi attorno al 96% man mano che le recensioni si moltiplicavano, con una sola valutazione negativa su oltre venti giudizi complessivi. Un risultato che parla da solo e che posiziona questa stagione tra le migliori dell’intera storia del franchise, superando anche lo spin-off Gen V e avvicinandosi al record della terza stagione, ferma al 98%. "Ogni geyser di sangue e ogni viscera sparsa diventano una piccola catarsi necessaria", si legge tra le varie recensioni. E ancora: "Potrebbe non essere il punto più alto della serie, ma offre abbastanza per ricompensare chi è rimasto fino alla fine".

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In altre parole, la maggior parte dei recensori ha trovato quest’ultima stagione soddisfacente, arricchita da performance di alto livello, una satira tagliente e un umorismo nero che ha colto nel segno. Jeremy Mathai di SlashFilm ha infatti affermato: "È un sollievo e una piacevole sorpresa vedere The Boys uscire di scena esattamente come era entrato, come il miglior show di supereroi in circolazione, il più incisivo e radicale". Un po’ più critico è invece il commento di Belen Edwards di Mashable che definisce la quinta stagione di The Boys come "la più oscura e cupa, che tenta di commentare un’America frammentata ma si limita allo shock senza vera sostanza".

The Boys 5, l’ultimo episodio ancora avvolto nel mistero

Nessuna stagione di The Boys è mai stata acclamata dalla critica senza riserve, e anche quest’ultima non fa eccezione. Vale però la pena sottolineare un dettaglio non trascurabile: ai critici sono stati mostrati sette episodi su otto, con l’episodio conclusivo ancora inedito, probabilmente per evitare la diffusione di spoiler prima della messa in onda. Il vero banco di prova, insomma, deve ancora arrivare.

Detto questo, ricordiamo che The Boys 5 debutta su Prime Video l’8 aprile 2026 con i primi due episodi, per poi proseguire con uscite settimanali fino al gran finale previsto per il 20 maggio. Nel frattempo, il futuro del franchise sembra in parte già scritto: presto arriverà lo spin-off Vought Rising, con Jensen Ackles nei panni di Soldatino, mentre il progetto The Boys: Mexico è ancora in fase di sviluppo.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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