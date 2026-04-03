The Boys 5, l'episodio finale della quinta stagione è vicinissimo (e ci sono già morti segnate) Fan scatenati tra teorie e ipotesi a pochi giorni dall'epica conclusione della serie iniziata del 2019: ecco cosa aspettarsi e quando escono gli episodi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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L’attesa per la stagione 5 di The Boys sta finalmente per concludersi: il prossimo 8 aprile avrà inizio l’ultima parte della sanguinaria lotta di Butcher, Hughie, Mother’s Milk, Frenchie e Yukio contro Patriota e i supereroi della Vought. Sui social, Amazon Prime Video ha rilasciato i poster ufficiali con l’uscita degli episodi, e tra i fan hanno già iniziato a serpeggiare delle teorie. Tra queste, una riguarderebbe delle morti eccellenti.

I poster ufficiali delle date di uscita degli episodi di The Boys: un indizio sulle morti in arrivo?

Sui profili social di Amazon Prime Video sono usciti i poster ufficiali di presentazione del calendario della stagione 5 di The Boys. Si parte da mercoledì 8 aprile, quando usciranno i primi due episodi, per proseguire settimanalmente fino al gran finale, fissato per il 20 maggio. Cambia, quindi, il giorno di pubblicazione, che fino ad ora era sempre stato il venerdì.

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Le immagini ( che vi lasciamo qui sotto) presentano due calendari da tavolo con le date cerchiate in rosso e insanguinate e hanno già fatto galoppare la fantasia dei fan. Tra alcune teorie, una le individuerebbe come spoiler delle morti in arrivo nell’arco della stagione. Non solo, la dimensione della goccia sarebbe proporzionale all’importanza del decesso nell’universo della serie. Sembra infatti strano che la disposizione delle macchie sia una semplice casualità. E se continuiamo che stiamo arrivando alla resa dei conti finale e che inevitabilmente ci sarà un massacro, la somma arriva naturalmente. I giorni "incriminati" sono: l’8, il 22 e il 29 aprile, con quest’ultimo che presenta una macchia di enormi dimensioni. E poi il 13 e il 20 maggio, anche questo sporcato da una notevole quantità di sangue. Al momento sono ovviamente solo supposizioni, che potrebbero venire confermate come smentite. Del resto, anche basarsi sui fumetti ormai non ha più molto senso, visto che la serie da tempo ha preso una direzione del tutto staccata dall’opera originale di Garth Ennis e Darick Robertson.

Cosa aspettarsi dalla stagione 5 di The Boys?

lo showrunner Erik Kripke ha anticipato che The Boys 5 avrà diverse morti importanti e colpi di scena, perciò gli aspetti più dark e truculenti del fumetto potrebbero trovare spazio in queste ultime puntate. Il confine tra eroi e cattivi si assottiglierà ancora di più, riprendendo uno dei temi fondamentali dell’opera originale. I fan, comunque, possono stare tranquilli: l’ultima stagione avrà una conclusione "apocalittica", sia negli eventi sia nella quantità di sangue e violenza a cui la serie ci ha abituati, in questo caso prendendo a piene mani dal fumetto.

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