The Boys 5, la data di uscita ufficiale su Amazon Prime Video è dietro l'angolo L'ultima stagione dello show più folle e sanguinolento di Amazon Prime Video ha finalmente una data di uscita ufficiale

La stagione 2 di Gen V si è recentemente conclusa e i fan sono in trepidante attesa per il piatto forte. The Boys 5, che concluderà l’epica saga di Hughie, Billy Butcher, Mother’s Milk, Frenchie e Kimiko ha ufficialmente una data di uscita ed è più vicina di quanto avremmo potuto sperare. Manca davvero pochissimo prima di poter riabbracciare, per l’ultima volta, i folli Boys, alle prese con un Homelander ormai completamente senza freni. Riusciranno a salvare la situazione e a mettere fine alla minaccia della Vought?

The Boys 5 su Amazon Prime Video ha una data di uscita

Per il debutto della stagione 5 di The Boys in streaming su Amazon Prime Video occorrerà aspettare fino all’8 aprile 2026. Ancora pochi mesi, quindi, prima di poter vivere l’epica conclusione di una saga che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori per 7 anni, dalla prima messa in onda nel 2019.

Nella quinta e ultima stagione di The Boys, che prenderà il via 6 mesi dopo gli eventi della seconda di Gen V, Patriota ormai domina il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Mother’s Milk e Frenchie, catturati nel drammatico finale della stagione 4, sono imprigionati in uno dei cosiddetti "campi di libertà". Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Super, mentre Kimiko è sparita, rendendosi completamente irrintracciabile. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un potentissimo virus che spazzerebbe via tutti i Super dalla faccia della terra, prenderà il via una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. È arrivato il momento clou della saga. Sta per succedere qualcosa di grosso: lo scontro finale tra i Boys e i 7 della Vought sta per avere inizio.

Dove vedere The Boys in streaming

Vi ricordiamo che tutte le quattro stagioni sin qui uscite di The Boys, oltre alle due del suo spin-off Gen V, sono disponibili in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video. Un bel rewatch in attesa della stagione 5 potrebbe risultare molto utile per raccogliere le idee in vista dell’epico finale della saga. Vi lasciamo a questo link il trailer in italiano della stagione 5 di The Boys, in uscita l’8 aprile 2026.

