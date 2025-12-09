The Boys 5, la data di uscita ufficiale su Amazon Prime Video è dietro l'angolo
L'ultima stagione dello show più folle e sanguinolento di Amazon Prime Video ha finalmente una data di uscita ufficiale
La stagione 2 di Gen V si è recentemente conclusa e i fan sono in trepidante attesa per il piatto forte. The Boys 5, che concluderà l’epica saga di Hughie, Billy Butcher, Mother’s Milk, Frenchie e Kimiko ha ufficialmente una data di uscita ed è più vicina di quanto avremmo potuto sperare. Manca davvero pochissimo prima di poter riabbracciare, per l’ultima volta, i folli Boys, alle prese con un Homelander ormai completamente senza freni. Riusciranno a salvare la situazione e a mettere fine alla minaccia della Vought?
The Boys 5 su Amazon Prime Video ha una data di uscita
Per il debutto della stagione 5 di The Boys in streaming su Amazon Prime Video occorrerà aspettare fino all’8 aprile 2026. Ancora pochi mesi, quindi, prima di poter vivere l’epica conclusione di una saga che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori per 7 anni, dalla prima messa in onda nel 2019.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nella quinta e ultima stagione di The Boys, che prenderà il via 6 mesi dopo gli eventi della seconda di Gen V, Patriota ormai domina il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Mother’s Milk e Frenchie, catturati nel drammatico finale della stagione 4, sono imprigionati in uno dei cosiddetti "campi di libertà". Annie lotta per organizzare una resistenza contro la schiacciante forza dei Super, mentre Kimiko è sparita, rendendosi completamente irrintracciabile. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un potentissimo virus che spazzerebbe via tutti i Super dalla faccia della terra, prenderà il via una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. È arrivato il momento clou della saga. Sta per succedere qualcosa di grosso: lo scontro finale tra i Boys e i 7 della Vought sta per avere inizio.
Dove vedere The Boys in streaming
Vi ricordiamo che tutte le quattro stagioni sin qui uscite di The Boys, oltre alle due del suo spin-off Gen V, sono disponibili in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video. Un bel rewatch in attesa della stagione 5 potrebbe risultare molto utile per raccogliere le idee in vista dell’epico finale della saga. Vi lasciamo a questo link il trailer in italiano della stagione 5 di The Boys, in uscita l’8 aprile 2026.
Potrebbe interessarti anche
La serie più vista di Amazon Prime Video diventa un videogioco: vendetta e caos in VR prima della stagione finale
I supereroi di The Boys diventano protagonisti di un videogioco VR: humor nero, viol...
È ufficiale, Men in Black avrà un nuovo sequel: Sony ha una proposta choc per Will Smith
Men in Black avrà un nuovo film sequel, ma Will Smith ci sarà? Sony ha in programma ...
5 serie tv imperdibili da vedere su Netflix e Prime Video: niente vi sconvolgerà di più
Quali sono le serie TV live action disponibili sulle piattaforme streaming che propr...
Fallout 2, una location amata dai fan si mostra nella clip esclusiva di Amazon Prime Video
A pochi giorni dalla messa in onda della seconda stagione dello show postapocalittic...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 24 al 30 novembre
Cosa recuperare tra le tantissime offerte delle piattaforme streaming? Ecco tutte le...
Sky e Now, le uscite di dicembre 2025: la finale di X Factor anticipa MasterChef e 4 Ristoranti di Borghese
Dal nuovo capolavoro di Wes Anderson, al ritorno dei reality culinari di Sky con Ale...
La serie cult che ha fatto sognare intere generazioni torna sullo schermo: la mossa che sbalordisce i fan
Fox riporta in vita la magia di Vita da strega: la sceneggiatrice di The Boys firma ...
Da Supernatural a Netflix: Jared Padalecki diventa una guardia del corpo nella nuova rom-com natalizia
Accanto a Leighton Meester e Andie MacDowell, Jared Padalecki protegge una star in u...