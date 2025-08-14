The Boys, Antony Starr dà l'addio a un 'mostruoso' personaggio della serie Prime Video: "Ho superato i miei limiti" Antony Starr, volto del villain Homelander, annuncia l'addio alla serie dopo il termine delle riprese per la stagione 5

The Boys sta per concludersi, la stagione 5 sarà l’ultima e porterà con sé un doloroso addio per un sacco di folli personaggi che hanno accompagnato i fan per 6 anni, dal lontano 2019. Creato da Eric Kripke, lo show è tratto dai fumetti scritti e disegnati da Garth Ennis e Darick Robertson. Successo commerciale e di critica di Prime Video, la scorsa estate era stato rinnovato per un’ultima stagione, la 5, che ha visto terminare le riprese a luglio di quest’anno dopo quasi 8 mesi di lavoro. Antony Starr, volto del villain principale Homelander (Patriota nell’adattamento italiano), ha colto l’occasione ieri, 12 agosto, per salutare ufficialmente un personaggio che ha segnato profondamente la sua carriera.

Antony Starr saluta Homelander per l’ultima volta

Antony Starr ha deciso di affidare a Instagram i propri pensieri in merito all’ultima volta in cui ha indossato i panni di Homelander (Patriota). "È difficile per me mettere in parole questo incredibile viaggio. Descrivere quanto la mia vita sia cresciuta e cambiata. Quanto il team di lavoro sia stato incredibile. È stato davvero il momento clou della mia carriera. Quando abbiamo iniziato, non avevo idea di cosa sarebbe successo. Questo colosso ha lasciato la stazione e non si è mai fermato. Tranne per quel momento del Covid. Oh, e gli scioperi. Anche quello è stato un problema. Ma a parte quelle due volte, non si è mai fermato, lasciando coraggiosamente il segno nel panorama televisivo. Non c’è niente di simile a questa serie. E alla fine delle riprese, tutto ciò che c’è da dire è: grazie. L’incredibile troupe canadese. La straordinaria squadra di produzione. Il cast incredibilmente talentuoso. Le persone di Amazon e Sony che hanno colto l’occasione per realizzare questa cosa folle (e hanno fatto la scelta azzeccata di scegliermi!) e tutte le altre persone che hanno contribuito in qualche modo, grande o piccolo, a questa bellissima, complessa, distorta, deliziosa serie", ha scritto.

"Adoro questa serie. E adoro questo personaggio. Davvero. Mi mancherà moltissimo andare al lavoro, sapendo a cosa puntavamo ma senza mai sapere dove saremmo arrivati a fine giornata… solo che ci saremmo divertiti e che sarebbe stato estremamente gratificante dal punto di vista creativo. Questo personaggio complesso mi ha dato la possibilità di scoprire e superare i limiti in un modo che non mi sarei mai aspettato e sarò sempre grato per questa esperienza. E naturalmente un’enorme abbraccio al creatore della serie, Eric Kripke: abbiamo creato un mostro, amico, e mi mancherete entrambi, tu e lui", ha continuato, lasciando un "enorme ringraziamento ai fan. Siete la linfa vitale della serie. Senza di voi, non ci saremmo noi. E i nostri fan non sono secondi a nessuno. Amo da impazzire voi… e rispetto profondamente i vostri gusti".

