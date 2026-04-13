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Duffer Brothers, The Boroughs: Alfred Molina tra misteri e arzilli vecchietti

Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte sconcertanti e un manipolo di pensionati determinati a scoprire la verità

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Da qualche ora è disponibile online il trailer di The Boroughs, il nuovo progetto che vede i Duffer Brother di Stranger Things come produttori, e con un cast di tutto rispetto. Dopo Something very bad is going to happen, il duo porta gli spettatori in New Mexico, dove qualcosa di misterioso e "alieno" sta succedendo in una casa di riposo. Matt e Ross non si occuperanno della sceneggiatura, affidata a Jeffrey Addiss e Will Matthews, già all’opera su Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, ma quell’atmosfera alla Stranger Things si sente lo stesso. Come al solito, vi lasciamo il trailer in italiano di The Boroughs in calce a questo articolo.

Il trailer di The Boroughs, la nuova serie dei Duffer Brothers con Alfred Molina

New Mexico, Sam (Alfred Molina), da poco vedovo, viene convinto dalla famiglia a trasferirsi a The Boroughs, una comunità di anziani. L’uomo è restio, in quanto ritiene il posto un luogo dove le persone vanno a morire. Ben presto, però, si renderà conto che sta accadendo qualcosa di incredibilmente strano a The Boroughs. Sam finirà quindi per unirsi a un gruppo di altri pensionati "emarginati" indagando sul mistero nascosto nella casa di riposo.

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Un cast clamoroso per la nuova serie dei Duffer Brothers e quando esce The Boroughs

Abbiamo detto del protagonista, Alfred Molina, ma per The Boroughs i Duffer hanno coinvolto un gran numero di nomi importanti. Nel cast abbiamo infatti Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman e Jena Malone. Come spiegano Addiss e Matthews, la serie è una perfetta combinazione di "spaventoso, misterioso, emozionante ed emotivo". Già dal trailer, infatti, si percepiscono le vibes alla Stranger Things, con l’evidente differenza anagrafica del gruppetto di protagonisti: se i ragazzi di Hawkins erano, appunto, ragazzini, qui abbiamo un manipolo di arzilli vecchietti e vecchiette.

La prima stagione di The Boroughs sarà composta da 8 episodi e non dovremo attendere molto prima di potercela gustare: il piano di Netflix, infatti, è quello di farla uscire per il 21 maggio. Nell’attesa, vi lasciamo il trailer doppiato in italiano di The Boroughs qui in basso.

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