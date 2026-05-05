Altro che Stranger Things, su Netflix i fratelli Duffer fanno già tremare Alfred Molina nell’esperienza più bella della vita (o forse no): il trailer In arrivo su Netflix una serie spettacolare, dai produttori di Stranger Things, che vi lascerà letteralmente con il fiato sospeso: il trailer dice tutto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il trailer ufficiale è appena uscito e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Da giovedì 21 maggio su Netflix arriverà The Boroughs – Ribelli senza tempo, una serie inedita in 8 episodi che vede la partecipazione dei produttori esecutivi di Stranger Things, i fratelli Duffer, ormai sinonimo di qualità. E se le premesse risultano già particolarmente buone, il trailer ufficiale non fa altro che aumentare ancora di più le aspettative: una pacifica comunità di pensionati, una creatura mostruosa e un apparente paradiso che si trasforma in un incubo. Ecco perché non puoi perderla.

The Boroughs, il trailer della serie Netflix tra paura e mistero

Il trailer ufficiale The Boroughs – Ribelli senza tempo chiarisce subito il tono della serie: un contesto apparentemente tranquillo che nasconde qualcosa di molto più oscuro. Siamo nel deserto del New Mexico, in una di quelle comunità per pensionati che sembrano progettate per vivere nel miglior modo possibile gli anni della vecchiaia. Strade ordinate, case pastello, vicini sorridenti. Un’America periferica e silenziosa che, proprio come insegna Stranger Things, è anche il luogo perfetto per far emergere l’impossibile.

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Al centro della storia c’è Sam Cooper, interpretato da un magnetico Alfred Molina, nuovo arrivato nella comunità che fatica ad adattarsi a quello che dovrebbe essere il paradiso della terza età. Un incontro inquietante lo porta a scoprire che dietro la facciata da sogno si nasconde un segreto oscuro, una forza soprannaturale che minaccia di rubare il tempo agli abitanti. Il trailer gioca sapientemente con questa metafora: il tempo è l’unica cosa che questi personaggi non possono permettersi di perdere, e proprio su questo fa leva il mostro che si aggira tra i vialetti curati del quartiere.

I creatori Jeffrey Addiss e Will Matthews hanno raccontato: "Fin dall’inizio, sapevamo di voler che The Boroughs fosse allo stesso tempo spaventoso, misterioso, emozionante e toccante. La sfida era creare un mondo in grado di contenere tutte queste diverse sfumature contemporaneamente". E il trailer, almeno per il momento, sembra centrare in pieno questo equilibrio.

Il cast da Oscar di The Boroughs – Ribelli senza tempo

Il cast stellare della serie, accanto ad Alfred Molina, comprende l’attrice Premio Oscar Geena Davis, la candidata all’Oscar Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters, il candidato agli Emmy Denis O’Hare, Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich e Alice Kremelberg. Nomi che, messi insieme, farebbero la gioia di qualsiasi regista. Sono stati gli stessi fratelli Duffer a dichiarare: "Questa è una storia di appartenenza e di crescita, a prescindere dall’età, ricca di avventura, meraviglia, comicità, paura e lacrime. E soprattutto, vi innamorerete di questi personaggi". The Boroughs – Ribelli senza tempo arriverà con una prima stagione da 8 episodi tutti disponibili in blocco dal 21 maggio 2026 in streaming su Netflix. Segnatevi la data: il 21 maggio non si dorme.

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