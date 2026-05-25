Su Netflix c'è il nuovo Stranger Things, l’orrore silenzioso dei Duffer si nutre di pensionati ribelli: la morte ha un segreto inconfessabile I Duffer Brothers tornano con The Boroughs, la serie Netflix che trasforma una placida comunità di pensionati in un labirinto di orrore, misteri e segreti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Non tutte le comunità per anziani sono tranquille e, su Netflix, ne abbiamo un esempio lampante. Dimenticate pace, tranquillità e quiete. Poi prendete Stranger Things e cambiateci delle cose: in questo modo avrete un’idea di cosa aspettarvi se guarderete The Boroughs – Ribelli Senza Tempo, la nuova serie dei fratelli Duffer. Rimpiangerete Hawkins e il Sottosopra? No, ma noterete anche voi la genialità e l’originalità di questi due fratelli. In questo articolo vogliamo svelarvi com’è finita la serie, cos’ successo e se ci sono possibilità per una seconda stagione. Chi non l’ha vista deve fare ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

The Boroughs, di cosa parla la serie Netflix dei fratelli Duffer: trama e cast

Prima di spiegarvi com’è finita la serie, vediamo nel dettaglio di cosa parla The Boroughs – Ribelli Senza Tempo, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews e prodotta dai fratelli Duffer. Nel deserto del Nuovo Messico, una tranquilla comunità per pensionati nasconde un oscuro segreto. Sam Cooper percepisce fin da subito quel luogo più come una prigione che come un paradiso. Dopo un inquietante incontro notturno con una creatura mostruosa che si aggira nel quartiere, Sam cerca aiuto ma viene ignorato dalle autorità. Decide così di unirsi a un gruppo di emarginati della comunità per indagare e scoprire la verità nascosta al centro di The Boroughs prima che sia troppo tardi. Nel cast troviamo:

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Alfred Molina

Geena Davis

Alfre Woodard

Denis O’Hare

Clarke Peters

Carlos Miranda

Jena Malone

Seth Numrich

Alice Kremelberg

The Boroughs, come si è conclusa la serie Netflix: la spiegazione del finale

Siamo arrivati alla parte più importante, ovvero, capire come si è conclusa la serie (ATTENZIONE, SPOILER). In questa misteriosa comunità per pensionati, le morti dei residenti sembrano normali, almeno finché Sam Cooper, un ingegnere vedovo appena trasferitosi lì, scopre che dietro tutto si nasconde qualcosa di soprannaturale. Dopo aver assistito all’attacco di una creatura mostruosa contro il suo amico Jack, Sam inizia a indagare insieme a tanti altri residenti della comunità. Le ricerche portano alla scoperta di inquietanti esseri che si nutrono del liquido cerebrospinale degli abitanti, causando lentamente le malattie che colpiscono molti anziani del complesso. Dietro tutto questo c’è Blaine Shaw, il direttore di The Boroughs, che insieme alla moglie Anneliese sfrutta da decenni una creatura chiamata Madre. I mostri sono infatti i figli di Madre e raccolgono nutrimento per lei. Gli Shaw hanno fondato The Boroughs perché il sangue di Madre possiede proprietà rigenerative capaci di mantenere giovani e quasi immortali coloro che lo assumono. Per questo motivo attirano continuamente nuovi residenti da sacrificare indirettamente alle creature. Sam e i suoi amici scoprono anche che molti collaboratori di Shaw sono molto più vecchi di quanto sembrino grazie all’uso del sangue di Madre.

Nel frattempo Sam, ancora traumatizzato dalla morte della moglie Lilly, inizia ad avere visioni di lei. In realtà è Madre che comunica telepaticamente con lui usando l’immagine della donna amata. Sam comprende così che Madre non è realmente malvagia: è stata sfruttata dagli Shaw per anni e desidera soltanto morire insieme ai suoi figli. Nel finale, Sam aiuta Madre a porre fine alle sue sofferenze portandola all’albero legato alle sue origini. La morte della creatura distrugge anche Blaine Shaw e mette fine al sistema costruito attorno a lei. Sam riesce finalmente a elaborare il lutto per Lilly e a ritrovare serenità.

The Boroughs 2 si farà? Come il finale della prima stagione apre le porte alla seconda

Sulla possibilità di una seconda stagione non è stato detto ancora nulla, quindi non sappiamo le intenzioni di Netflix e dei Duffer. Tuttavia, la prima si chiude però con un ultimo mistero: Sam nota strane anomalie nel proprio riflesso, segno che il legame con Madre potrebbe non essere scomparso del tutto, e questo potrebbe creare le basi per una possibile stagione 2. Noi vi terremo aggiornati.

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