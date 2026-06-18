Netflix gela i fan di Stranger Things, The Boroughs 2 non si farà: la drastica decisione e quel finale che rimarrà senza risposta
Netflix cancella a sorpresa The Boroughs dopo una sola stagione: sfuma il progetto dei creatori di Stranger Things. Decisivi ascolti e costi di produzione.
In tanti ci credevano. In tanti credevano che quella fosse la serie giusta che avrebbe aiutato i fan ad accettare la fine di Stranger Things. Ma ci siamo sbagliati. Netflix ha lasciato tutti senza parole dopo aver deciso di cancellare The Boroughs 2, prodotta dai fratelli Duffer. Niente seconda stagione, dunque, niente risposte ai numerosi interrogativi con cui si è conclusa la prima. Ma perché questo cambio di rotta? Per quale motivo, il colosso dello streaming, inizialmente intenzionata a proseguire con altre stagioni, ha cambiato idea? Cerchiamo di capirci qualcosa di più.
The Boroughs 2, Netflix cancella la serie dei Duffer dopo una sola stagione: i motivi
Dopo il grande successo di Stranger Things, Netflix ha rafforzato la collaborazione con i suoi creatori, sviluppando nuovi progetti come lo spin-off animato Stranger Things: Tales from ’85 e la serie horror Something Very Bad Is Going to Happen. Tra questi, la serie sci-fi The Boroughs era considerata la più promettente. Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews e prodotta dai fratelli Duffer, la serie poteva contare su un cast di rilievo (tra cui Alfred Molina, Alfre Woodard e Geena Davis), ma è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione, nonostante si fosse persino parlato di un possibile rinnovo per due stagioni già prima del debutto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo Deadline, la decisione è arrivata in modo del tutto inaspettato, soprattutto perché erano già in corso colloqui per decidere il futuro della serie e una writers’ room per la seconda stagione era stata avviata. Al momento non è chiaro se il progetto verrà ripreso altrove. Uscita il 21 maggio, The Boroughs ha ottenuto risultati altalenanti e complessivamente modesti, superando di poco i 20 milioni di visualizzazioni nel primo mese, numeri inferiori a quelli di grandi successi come Bridgerton. A pesare sulla cancellazione sarebbero stati anche i costi elevati e il cast ricco di attori notevoli.
The Boroughs, com’è finita la prima stagione della serie
Nel finale di The Boroughs, il vedovo Sam Cooper scopre che dietro le morti sospette degli anziani si nasconde una realtà soprannaturale: creature che si nutrono del liquido cerebrospinale degli abitanti e sono controllate dal direttore Blaine Shaw e da sua moglie. Gli Shaw sfruttano una creatura chiamata Madre, i cui poteri rigenerativi garantiscono giovinezza e longevità a chi ne usa il sangue, attirando così nuovi residenti come "nutrimento" per le entità.
Durante le indagini, Sam scopre anche che le visioni della sua defunta moglie sono in realtà un modo con cui Madre comunica con lui, rivelando di essere stata sfruttata e di desiderare la fine della sua sofferenza. Alla fine Sam aiuta Madre a morire, distruggendo il sistema degli Shaw e ponendo fine al loro potere. Superato il lutto, riesce finalmente a ritrovare serenità.
Potrebbe interessarti anche
Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani
Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...
I Duffer Brothers danno vita al nuovo Stranger Things su Netflix, il finale prepara a una seconda stagione ricca di insidie e orrore silenzioso
I Duffer Brothers tornano con The Boroughs, la serie Netflix che trasforma una placi...
I fratelli Duffer sfidano Netflix con Paramount, il giorno da ricordare per non perdere il film evento: dimenticherete Stranger Things
I creatori di Stranger Things sbarcano al cinema con un progetto top secret che ha g...
Altro che Stranger Things, su Netflix i fratelli Duffer fanno già tremare Alfred Molina nell’esperienza più bella della vita (o forse no): il trailer
In arrivo su Netflix una serie spettacolare, dai produttori di Stranger Things, che ...
I Duffer Brothers vi faranno dimenticare Stranger Things, la nuova serie è già spettacolo: le prime immagini
The Boroughs è come Stranger Things, ma con un gruppo di anziani: ecco tutto quel ch...
Netflix, i fratelli Duffer dimenticano Stranger Things e puntano al 'disastro': la serie horror da brividi
Dopo il finale di Stranger Things, che ha chiuso un cerchio dopo anni, i fratelli Du...
Netflix non molla Hawkins e il Sottosopra, Stranger Things torna con nuove storie: l’annuncio a sorpresa spiazza i fan
L’incredibile universo di Stranger Things continua ad espandersi: Netflix rinnova la...
Stranger Things sta per scuotere Netflix, il grande giorno è alle porte: quando esce la nuova serie
Manca sempre meno al debutto in streaming di una delle serie animate più attese dell...