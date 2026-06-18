Netflix gela i fan di Stranger Things, The Boroughs 2 non si farà: la drastica decisione e quel finale che rimarrà senza risposta Netflix cancella a sorpresa The Boroughs dopo una sola stagione: sfuma il progetto dei creatori di Stranger Things. Decisivi ascolti e costi di produzione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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In tanti ci credevano. In tanti credevano che quella fosse la serie giusta che avrebbe aiutato i fan ad accettare la fine di Stranger Things. Ma ci siamo sbagliati. Netflix ha lasciato tutti senza parole dopo aver deciso di cancellare The Boroughs 2, prodotta dai fratelli Duffer. Niente seconda stagione, dunque, niente risposte ai numerosi interrogativi con cui si è conclusa la prima. Ma perché questo cambio di rotta? Per quale motivo, il colosso dello streaming, inizialmente intenzionata a proseguire con altre stagioni, ha cambiato idea? Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

The Boroughs 2, Netflix cancella la serie dei Duffer dopo una sola stagione: i motivi

Dopo il grande successo di Stranger Things, Netflix ha rafforzato la collaborazione con i suoi creatori, sviluppando nuovi progetti come lo spin-off animato Stranger Things: Tales from ’85 e la serie horror Something Very Bad Is Going to Happen. Tra questi, la serie sci-fi The Boroughs era considerata la più promettente. Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews e prodotta dai fratelli Duffer, la serie poteva contare su un cast di rilievo (tra cui Alfred Molina, Alfre Woodard e Geena Davis), ma è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione, nonostante si fosse persino parlato di un possibile rinnovo per due stagioni già prima del debutto.

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Secondo Deadline, la decisione è arrivata in modo del tutto inaspettato, soprattutto perché erano già in corso colloqui per decidere il futuro della serie e una writers’ room per la seconda stagione era stata avviata. Al momento non è chiaro se il progetto verrà ripreso altrove. Uscita il 21 maggio, The Boroughs ha ottenuto risultati altalenanti e complessivamente modesti, superando di poco i 20 milioni di visualizzazioni nel primo mese, numeri inferiori a quelli di grandi successi come Bridgerton. A pesare sulla cancellazione sarebbero stati anche i costi elevati e il cast ricco di attori notevoli.

The Boroughs, com’è finita la prima stagione della serie

Nel finale di The Boroughs, il vedovo Sam Cooper scopre che dietro le morti sospette degli anziani si nasconde una realtà soprannaturale: creature che si nutrono del liquido cerebrospinale degli abitanti e sono controllate dal direttore Blaine Shaw e da sua moglie. Gli Shaw sfruttano una creatura chiamata Madre, i cui poteri rigenerativi garantiscono giovinezza e longevità a chi ne usa il sangue, attirando così nuovi residenti come "nutrimento" per le entità.

Durante le indagini, Sam scopre anche che le visioni della sua defunta moglie sono in realtà un modo con cui Madre comunica con lui, rivelando di essere stata sfruttata e di desiderare la fine della sua sofferenza. Alla fine Sam aiuta Madre a morire, distruggendo il sistema degli Shaw e ponendo fine al loro potere. Superato il lutto, riesce finalmente a ritrovare serenità.

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