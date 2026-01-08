Adrenalina e un’eroina coraggiosa: ecco il film evento di Amazon Prime Video che vi travolgerà Su Prime Video sta per arrivare The Bluff: Priyanka Chopra Jonas affronta il suo passato da pirata tra duelli e una vendetta che minaccia tutta la sua famiglia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

uPirati, azione, inganni e tradimenti sono cose che vi intrigano? In caso di risposta affermativa, allora dovete assolutamente sapere che Amazon MGM Studios ha pubblicato le prime immagini del nuovo film che arriverà sulla piattaforma a febbraio (di seguito vi sveleremo la data precisa) e il cui titolo è The Bluff. Si tratta di una pellicola d’azione prodotta dai fratelli Russo e con protagonista Priyanka Chopra Jonas.

The Bluff, cosa sappiamo sul nuovo film con Priyanka Chopra Jonas: trama, cast e quando esce

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di The Bluff, film d’azione e avventura prodotto dai fratelli Russo e con protagonista Priyanka Chopra Jonas. Sarà disponibile su Prime Video dal 25 febbraio 2026 per Amazon MGM Studios. Ambientato nelle Isole Cayman, il film mescola suggestioni storiche e messa in scena moderna, tra duelli con la spada, combattimenti corpo a corpo e forti temi emotivi legati alla famiglia e alla redenzione. Priyanka Chopra Jonas interpreta Ercell "Bloody Mary" Bodden, un’ex pirata che ha cercato di lasciarsi alle spalle un passato violento per vivere in pace con la propria famiglia. L’equilibrio viene però spezzato dal ritorno del suo ex capitano Connor (Karl Urban), deciso a vendicarsi, costringendo Ercell a confrontarsi con i fantasmi del passato e a lottare ferocemente per proteggere i suoi cari.

Diretto da Frank E. Flowers, che firma anche la sceneggiatura con Joe Ballarini, The Bluff è prodotto da Joe e Anthony Russo insieme ad Angela Russo-Otstot per AGBO. Il cast include anche Safia Oakley-Green, Temuera Morrison, Ismael Cruz Cordova e Karl Urban.

Le location del film

Una delle prime cose che noterete guardando The Bluff sono le incredibili location mozzafiato. La storia è ambientata nel XIX secolo nei Caraibi, alle Isole Cayman, che rappresentano per la protagonista Ercell "Bloody Mary" Bodden sia un luogo di pace sia di conflitto. Nonostante l’ambientazione, le riprese non sono state effettuate alle Cayman ma in Australia, tra giugno e agosto 2024, scelta confermata come sede della principal photography per ricreare paesaggi tropicali, scogliere e grotte. Nel film assumono particolare rilievo luoghi simbolici come la Grotta del Teschio e le scogliere di Cayman Brac, scenari delle scene d’azione e dei duelli, che richiamano le caratteristiche naturali delle Isole Cayman e rafforzano il legame geografico della trama.

Anche se lo abbiamo già specificato, lo ribadiamo in modo che vi resti ben impresso nella mente. The Bluff arriverà in streaming su Prime Video il 25 febbraio 2026, e potrete vederlo accedendo al vostro account con le credenziali.

