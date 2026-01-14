The Bluff, un indomito pirata nel trailer del nuovo film evento di Amazon Prime Video
L'attore neozelandese indossa i panni del feroce pirata per il nuovo film prodotto dalle menti dietro ad Avengers: Endgame
Dopo il successo con The Boys, Karl Urban continua il proficuo legame lavorativo con Amazon Prime Video recitando al fianco di Priyanka Chopra Jonas in The Bluff, film piratesco d’avventura che si mostra col primo, adrenalinico trailer. Prodotta dai fratelli Russo, scrittori di numerosi film della Marvel, tra cui Avengers: Infinity War e Endgame, oltre a Captain America: Civil War, è diretta da Frank E. Flowers. The Bluff debutterà in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 26 febbraio. Vi lasciamo il trailer in calce all’articolo.
Il trailer di The Bluff con Karl Urban e Priyanka Chopra Jonas su Amazon Prime Video
Ercell "Bloody Mary" Bodden (Priyanka Chopra Jonas) pensava di essere sfuggita al suo violento passato da pirata, dopo aver trovato pace nelle Isole Cayman con il suo amato marito T.H. (Ismael Cruz Cordova), il loro figlio Isaac (Vedanten Naidoo) e la cognata Elizabeth (Safia Oakley-Green). Ma quando il suo famigerato ex capitano Connor (Karl Urban) ritorna in cerca di vendetta, il mondo di Ercell viene distrutto. Costretta ad affrontare i demoni che ha cercato di seppellire, la donna si ritrova catapultata in un mortale gioco di segreti e sopravvivenza. Armata di una letale maestria nella scherma, di trappole astute e della feroce volontà di proteggere coloro che ama, ingaggia una guerra brutale contro la spietata ciurma di Connor. La lotta di Ercell per salvare la sua famiglia si trasforma così in un viaggio di redenzione, mentre riabbraccia la guerriera che era un tempo.
Duelli all’arma bianca sulle splendide coste delle Cayman
The Bluff, diretto da Frank E. Flowers e prodotto da Anthony e Joe Russo fonde il contesto storico con un tocco cinematografico moderno, con avvincenti duelli con la spada, trappole tattiche e sanguinosi combattimenti corpo a corpo. Ambientato nelle Isole Cayman, uniche nel loro genere per storia e ricchezza culturale, e nelle sue splendide location, tra cui la Grotta del Teschio e le iconiche scogliere, The Bluff regala una Priyanka Chopra Jonas raramente vista prima, impegnata in una performance intensa e fisica per dar vita a un’eroina complessa e alle prese con una pericolosa battaglia contro il suo passato violento.
The Bluff esce in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video il 26 febbraio. A questo link trovate il trailer ufficiale doppiato in italiano.
