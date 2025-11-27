The Blair Witch Project torna a terrorizzare su Netflix: perché questo film ci spaventa ancora tanto
A distanza di un quarto di secolo il film è ancora attualissimo e ora sbarca su Netflix per conquistare nuovi spettatori con la paura dell'invisibile.
A venticinque anni dalla sua uscita nelle sale, The Blair Witch Project torna a far parlare di sé. Il film culto del 1999, considerato uno dei capostipiti del found footage, sbarca su Netflix il 27 novembre 2025, pronto a terrorizzare una nuova generazione di spettatori e a far rivivere ai fan storici l’angoscia di un’esperienza cinematografica che ha cambiato le regole del genere horror.
Rivederlo significa tornare alle origini di un modo diverso di fare paura. In un’epoca in cui l’horror si divide tra effetti speciali iperrealistici e narrazioni stratificate, il film di Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez resta un esempio potentissimo di minimalismo: pochi mezzi, zero trucchi spettacolari, nessun mostro mostrato. Solo tre ragazzi, una videocamera, un bosco e la sensazione crescente che qualcosa di terribili stia sempre per accadere.
A distanza di un quarto di secolo, l’efficacia di The Blair Witch Project rimane intatta. Il motivo? La paura nasce dall’invisibile. Non c’è mai una rivelazione definitiva, nessun volto demoniaco da temere. Il vero terrore è nella testa dello spettatore, costretto a colmare da solo i vuoti e a immaginare l’indicibile. Il film si regge inoltre sulla fusione tra finzione e realtà. Nel 1999 molti spettatori arrivarono a credere che le immagini fossero autentiche, complice una campagna marketing virale senza precedenti e soprattutto per quegli anni così lontani dalla viralità dei social.
Ma se volete saperne di più, trovare tutto nel Video!
