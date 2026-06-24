The Blair Witch Project, l’incubo nei boschi non è mai finito: tra paura e telecamera tremante il reboot torna a terrorizzarci. Ne abbiamo la prova Lionsgate ha annunciato la data di uscita del reboot reboot con Dylan Clark alla regia e i giganti dell'horror Blumhouse e Atomic Monster alla produzione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Uno dei franchise horror più amati e più popolari della storia del cinema si prepara a fare il suo ritorno sul grande schermo. Lionsgate ha annunciato ufficialmente quando potremo tornare a immergerci nell’oscuro universo di The Blair Witch Project, svelando la data di uscita del reboot. Il progetto vede coinvolti due giganti del genere come Jason Blum e James Wan, rispettivamente a capo di Blumhouse e Atomic Monster. Alla regia siederà Dylan Clark, con una sceneggiatura di Chris Thomas Devlin.

The Blair Witch Project, quando esce il reboot del film horror: segnate questa data sul calendario

Nelle scorse ore, Lionsgate ha annunciato un nuovo capitolo del franchise The Blair Witch Project, ancora senza titolo, che arriverà nei cinema il 24 settembre 2027. Il progetto è stato presentato sui social con un’immagine legata all’universo della saga, mentre trama e cast restano per ora sconosciuti. Alla regia ci sarà Dylan Clark, con una sceneggiatura di Chris Thomas Devlin in fase di revisione. La produzione coinvolge nomi importanti dell’horror come Jason Blum e James Wan (Blumhouse e Atomic Monster), insieme a Roy Lee e altri produttori. Tra i produttori esecutivi figurano anche i creatori del film originale del 1999, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick e Gregg Hale, oltre agli attori Joshua Leonard e Michael C. Williams.

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Il progetto nasce dall’accordo tra Lionsgate e Blumhouse per rivisitare i grandi classici horror e rilanciare il franchise con una nuova interpretazione per il pubblico contemporaneo. Il film originale del 1999, realizzato con un budget minimo, divenne un fenomeno mondiale grazie a una campagna marketing innovativa e a incassi enormi rispetto ai costi. La saga aveva già avuto un sequel nel 2000 e un reboot nel 2016, e ora torna con questa nuova versione attesa per il 2027.

The Blair Witch Project, di cosa parla il film del 1999 che ha terrorizzato tutti

Del reboot, ad oggi, non conosciamo neanche i dettagli della trama, né i membri del cast, oltre che il titolo. Dunque, soffermiamoci sul film originale del 1999, diretto da Eduardo Sánchez. Nell’ottobre del 1994, tre studenti scompaiono nei boschi del Maryland mentre stanno girando un documentario sulla leggenda della Strega di Blair. Le loro riprese, ritrovate in seguito, raccontano una crescente serie di eventi inquietanti: strani segnali nel bosco, oggetti rituali e una presenza invisibile che sembra osservarli.

Con il passare del tempo, il terrore aumenta e i ragazzi perdono l’orientamento, incapaci di trovare la via d’uscita. Durante la notte, uno di loro sparisce misteriosamente e il giorno dopo gli altri trovano prove di qualcosa di orribile. Il bosco si rivela quindi un luogo da cui è impossibile fuggire.

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