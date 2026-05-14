The Big Bang Theory, Stuart manda in frantumi la realtà e scatena un disastro cosmico: lo spin-off della serie è un delirio senza precedenti Il teaser trailer di Stuart Fails To Save the Universe rivoluziona The Big Bang Theory: multiverso, caos e atmosfere folli nel nuovo spin-off HBO Max.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo anni di attesa e speranze poste nel desiderio di rivederlo sul piccolo schermo, possiamo ritenerci soddisfatti (almeno in parte). Le avventure di The Big Bang Theory stanno per tornare o meglio, il nuovo spin-off della serie, Stuart Fails To Save Universe, sta per arrivare e, nelle scorse ore, è stato rilasciato anche il primo teaser trailer da HBO Max. Certo, avremmo tanto voluto rivedere il cast completo della sitcom, ma possiamo come accontentarci di Stuart, Denise, Bert e Barry Kripke. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Big Bang Theory, il teaser trailer dello spin-off Stuart Fails To Save Universe è surreale

Dimenticate le nozioni sulla fisica quantistica di Sheldon Cooper, dimenticate gli approcci imbarazzanti di Leonard, dimenticate Howard con la sua ricerca disperata di donne, e dimenticate Raj con il suo romanticismo. Lo spin-off di The Big Bang Theory sarà una cosa completamente diversa, e possiamo capirlo già dando un’occhiata al teaser trailer di Stuart Fails To Save Universe, pubblicato da HBO Max nelle scorse ore, che annuncia anche l’uscita della serie per il 24 luglio. La prima stagione sarà composta da 10 episodi e seguirà le avventure di Stuart Bloom, interpretato da Kevin Sussman. Il trailer mostra i primi segnali del caos multiversale e chiarisce subito il tono folle della serie. La scena iniziale, ambientata davanti al Comic Center di Pasadena, vede Bert chiedere a Stuart come stia andando la situazione, mentre sullo sfondo scorrono immagini di un’apocalisse tra realtà parallele. Compare anche una versione alternativa di Stuart, arrivata da un’altra linea temporale per avvertirlo del pericolo imminente. Il teaser, inoltre anticipa viaggi nel multiverso, varianti dei personaggi storici e momenti sempre più assurdi, includendo anche un breve cameo di Johnny Galecki in versione fumetto.

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La storia dello spin-off segue Stuart, che provoca accidentalmente una sorta di Armageddon dopo aver danneggiato un dispositivo creato da Sheldon e Leonard. Da quel momento il protagonista si ritrova coinvolto in una missione per salvare la realtà, attraversando universi alternativi e incontrando versioni diverse dei personaggi storici della serie originale. Accanto a Stuart tornano anche Denise, Bert e Barry Kripke, interpretati rispettivamente da Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie. La serie è prodotta da Chuck Lorre insieme a Bill Prady e Zak Penn.

Le parole di Chuck Lorre sullo spin-off Stuart Fails To Save Universe

Rispetto a The Big Bang Theory, lo spin-off adotterà inoltre uno stile diverso: formato single-camera, riprese in location reali e niente risate registrate, per un approccio più cinematografico e avventuroso. Dopo aver lavorato a molti episodi di The Big Bang Theory, Chuck Lorre ha spiegato che con Stuart Fails to Save the Universe voleva "fare qualcosa di radicale, che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort", creando un progetto che i fan potessero "amare, odiare e discutere senza sosta."

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Ore 14 Rai 2 21:20

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