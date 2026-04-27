The Big Bang Theory, è caos nello spin-off della serie che sconvolge l’universo tra follia e pericoli: quando esce e dove vederlo Lo spin-off di The Big Bang Theory, 'Stuart Fails To Save The Universe', arriva con una nuova avventura multiversale tra caos e comicità. Svelata l'uscita.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per anni abbiamo sperato in un ritorno, magari con una nuova stagione e, per certi versi, sta per tornare. The Big Bang Theory, la serie nerd più amata di sempre, arriverà sul piccolo schermo con uno spin-off che promette sorprese e il cui titolo è Stuart Fails To Save Universe. Per un po’ non abbiamo avuto più notizie, ma finalmente, nelle scorse ore, sono emerse novità che faranno felici tutti: è stata annunciata la data di uscita e sono state svelate le prime immagini. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Big Bang Theory – Stuart Fails To Save Universe: quando esce lo spin-off della serie nerd

L’attesissimo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails To Save The Universe, spin-off della celebre sitcom nerd, debutterà a luglio su HBO Max, come annunciato al CCXP di Città del Messico. È stata anche rivelata la sigla originale, composta da Danny Elfman, insieme alle prime immagini della serie.

La storia segue Stuart Bloom (Kevin Sussman), proprietario di una fumetteria, che provoca accidentalmente un disastro multiversale dopo aver danneggiato un dispositivo creato da Sheldon e Leonard. Per rimediare deve "salvare la realtà", con l’aiuto della fidanzata Denise, dell’amico Bert e del fisico Barry Kripke. Durante il viaggio incontrano anche versioni alternative dei personaggi della serie originale, ma le cose non vanno come previsto.

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Nel cast ci sono anche Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie. La serie è scritta e prodotta da Chuck Lorre, insieme a Zak Penn e Bill Prady, e realizzata da Chuck Lorre Productions con Warner Bros. Television. Danny Elfman, noto per numerose colonne sonore e sigle iconiche, firma la musica della serie.

Il successo di The Big Bang Theory

Lo spin-off è descritto come una commistione tra fantascienza e commedia, con un forte utilizzo di effetti visivi in CGI. Casey Bloys, CEO di HBO e responsabile dei contenuti di Max, ha sottolineato il valore del progetto e dei suoi creatori, dichiarando: "Siamo entusiasti di portare avanti l’eredità di The Big Bang Theory. Questo nuovo capitolo non sarebbe stato possibile senza l’ingegno creativo di Chuck Lorre e Bill Prady, arricchito dall’apporto unico di Zak Penn". E’ vero, per molti questo progetto potrebbe essere un azzardo, visto che arriva anni dopo la conclusione della serie originale e, soprattutto, perché non ci saranno i protagonisti principali che hanno contribuito al grandissimo successo della serie, ma quelli secondari. D’altronde, c’è un motivo se ogni sera, su 20 Mediaset vengono trasmessi due episodi di The Big Bang Theory dal lunedì al venerdì, in modo continuo.

La scelta è dovuta al fatto che la leggerezza della serie è quasi un toccasana per il pubblico che, dopo una giornata di stress, cerca solo un po’ di svago durante la cena.

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