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The Big Bang Theory, il trailer italiano dello spin-off Stuart Fails To Save Universe svela più del previsto: spuntano volti amatissimi

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale: tra universi paralleli e cameo a sorpresa, Stuart Bloom è il protagonista più improbabile della storia del franchise.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Chi avrebbe mai scommesso su Stuart Bloom come salvatore dell’universo? Eppure è proprio il malinconico e sfortunato proprietario del Comic Center di Pasadena il protagonista del nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails To Save Universe, in arrivo su HBO Max il 24 luglio. Il trailer ufficiale italiano è finalmente disponibile e, oltre a mostrare il caos multiversale scatenato da un errore imperdonabile, nasconde qualche sorpresa per i fan più attenti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Big Bang Theory, il trailer italiano di Stuart Fails To Save the Universe è (anche) nostalgia pura

I fan di The Big Bang Theory possono finalmente dare un primo sguardo a Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spin-off che arriverà in streaming su HBO Max il 24 luglio 2026 con un episodio a settimana. Il trailer ufficiale anticipa una storia decisamente diversa rispetto alla sitcom originale, tra universi alternativi, realtà parallele e una minaccia che coinvolge l’intero multiverso. Le immagini mostrano Stuart Bloom, lo storico proprietario della fumetteria interpretato da Kevin Sussman, alle prese con le conseguenze di un grave errore: dopo aver danneggiato un dispositivo creato da Sheldon Cooper e Leonard Hofstadter, provoca accidentalmente un Armageddon multiversale. Nel trailer si vede una Pasadena nel caos e persino una versione alternativa di Stuart che cerca di spiegargli la gravità della situazione. Per tentare di rimediare al disastro, Stuart viene affiancato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico Barry Kripke. Durante il loro viaggio incontreranno diverse versioni alternative dei personaggi già conosciuti nella serie madre, anche se, come suggerisce il titolo, la missione non sembra destinata a procedere senza problemi.

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Il filmato contiene inoltre diversi cameo che faranno felici i fan: compaiono Christine Baranski nel ruolo di Beverly Hofstadter, Riki Lindhome come Ramona Nowitzki, Teller nei panni di Larry Fowler , il suocero di Sheldon e Jon Cryer. Si intravede anche Johnny Galecki, interprete di Leonard, attraverso un’apparizione legata al mondo dei fumetti.

The Big Bang Theory – Stuart Fails To Save the Universe, da quanti episodi è composto lo spin-off HBO Max

L’atteso spin-off, Stuart Fails To Save the Universe, è composto da dieci episodi. Inoltre, la serie rappresenta il quarto capitolo del franchise dopo The Big Bang Theory, Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage. A differenza della sitcom originale, adotterà un formato single-camera senza pubblico in studio e senza risate registrate, puntando su uno stile più cinematografico. Il progetto è firmato dai creatori storici Chuck Lorre e Bill Prady insieme allo sceneggiatore Zak Penn.

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