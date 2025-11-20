The Beast in Me, il finale sbalorditivo della serie Netflix lascia senza fiato
Netflix sorprende ancora: il finale della serie The Beast in Me lascia senza fiato: inganni, rivelazioni e colpi di scena che cambiano tutto per Aggie e non solo.
Ormai è chiaro a tutti: The Beast in Me è una delle novità più belle e interessanti di Netflix di quest’anno. La miniserie combina perfettamente psicologia e colpi di scena, a cui si aggiungono anche una misteriosa scomparsa e una donna che cerca disperatamente la verità. Grazie alla performance di Claire Danes nel ruolo di Aggie, lo show ha sorpreso milioni di persone e il finale non è stato da meno, anzi, ha lasciato gli spettatori in un vortice di emozioni diverse. Di seguito, vi spiegheremo come si è conclusa la serie quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.
The Beast in Me, come finisce la serie Netflix: spiegazione del finale
The Beast Me, miniserie di Netflix composta da otto episodi, ha lasciato di stucco coloro che l’hanno guardata per il suo finale adrenalinico. Con protagonista Claire Danes e Matthew Rhys, lo show racconta la storia di Aggie Wiggs, una scrittrice vincitrice del Pulitzer bloccata dal blocco dello scrittore (scusate il gioco di parole) e segnata dalla morte del figlio, che ha distrutto il suo matrimonio. La sua vita cambia quando conosce il nuovo vicino, Nile Jarvis, un magnate immobiliare la cui prima moglie, Madison, è scomparsa in circostanze misteriose. All’inizio, Aggie disprezza Nile, ma man mano che lo conosce, scopre che la sua storia è più complessa di quanto immaginasse.
Tra i due nasce un rapporto ambiguo, che si intensifica quando Aggie decide di scrivere un libro su di lui e sospetta del suo coinvolgimento nella scomparsa di Teddy, il giovane collegato alla morte del figlio di Aggie. Con l’aiuto dell’agente dell’FBI Brian, Aggie indaga e scopre la verità: Nile ha ucciso la moglie Madison e orchestrato la scomparsa di Teddy. Ma non riesce ad informare Brian poiché Nile lo elimina e inscena un crimine per incastrarla, costringendola a fuggire. In un ultimo disperato tentativo, Aggie si rivolge a Nina, moglie di Nile, confidandole tutto. Nina registra la confessione di Nile e la consegna alla polizia, scagionando Aggie e permettendo l’arresto di Nile.
Si scopre che Nile ha una lunga storia di violenza e omicidi coperti dalla famiglia: già da adolescente eliminava chiunque minacciasse il suo ego o il suo controllo. Il fratello Rick, per fermarlo definitivamente, prende decisioni drastiche, arrivando anche a uccidere il padre Marty per impedire che assistesse alla caduta di Nile. Alla fine, Nile viene condannato e imprigionato, mentre Aggie, pur libera, riflette sul suo libro incompiuto e sull’ombra che l’uomo ha rappresentato nella sua vita. Nina, invece, si interroga sul futuro del figlio, preoccupata che possa ereditare l’oscurità del padre.
Dove vedere in streaming The Beast in Me
Se non l’avete ancora fatto, vi consigliamo di vedere The Best in Me perché non vi deluderà. La trovate in streaming su Netflix, a cui potrete accedere inserendo le credenziali del vostro account.
