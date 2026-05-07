The Bear sorprende i fan: il nuovo episodio “Gary” cambia tutto prima dell’ultima stagione
FX e Hulu rilasciano a sorpresa l’episodio “Gary” di The Bear: un prequel emozionante su Richie e Mikey che riscrive il passato della serie.
Un rilascio a sorpresa ha scosso i fan di The Bear: FX e Hulu hanno pubblicato senza preavviso un nuovo episodio della serie. Il titolo è "Gary" e arriva come un vero e proprio ponte narrativo verso la quinta e ultima stagione. L’episodio è già disponibile in streaming anche in Italia su Disney+. Al centro della storia ci sono Richie e Mikey, due personaggi fondamentali ma spesso raccontati solo attraverso ricordi e riferimenti indiretti. Questo nuovo capitolo, invece, li mette finalmente al centro della scena. E lo fa tornando indietro nel tempo, in un viaggio che cambia la percezione dell’intera serie.
"Gary", il prequel che riapre il passato di The Bear
L’episodio speciale è ambientato prima degli eventi della prima stagione e funziona come un vero prequel. La storia segue Richie e Mikey durante un viaggio di lavoro a Gary, nell’Indiana, una parentesi lontana dalla frenesia della cucina che ha reso celebre la serie. Qui, però, la tensione emotiva è altissima: il racconto si concentra sul loro rapporto, complesso e stratificato, fatto di affetto, incomprensioni e fragilità.
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Attraverso questo flashback, la serie aggiunge nuove sfumature al personaggio di Mikey, interpretato da Jon Bernthal, mostrando aspetti del suo stato mentale che fino a ora erano rimasti fuori campo. Allo stesso tempo, l’episodio offre una nuova chiave di lettura per Richie, interpretato da Ebon Moss-Bachrach, rivelando elementi fondamentali della sua personalità prima che il pubblico lo conoscesse nella prima stagione. L’obiettivo non è solo raccontare un episodio del passato, ma riorganizzare emotivamente ciò che lo spettatore credeva di sapere.
Il legame tra Richie e Mikey e l’attesa per la stagione finale
"Gary" non è un semplice episodio extra, ma un tassello narrativo costruito per dare profondità a una relazione che per quattro stagioni è rimasta soprattutto implicita. Il legame tra Richie e Mikey è sempre stato evocato dai dialoghi e dai ricordi degli altri personaggi, ma mai esplorato in modo così diretto. Ora, invece, la serie decide di affrontarlo frontalmente, mostrando le origini di una connessione che ha influenzato tutto ciò che è venuto dopo.
Un elemento interessante è il coinvolgimento diretto dei due attori nella scrittura dell’episodio, affiancati dalla regia del creatore della serie Christopher Storer. Questo contribuisce a dare al racconto un tono più intimo e personale, quasi come se fosse un pezzo di memoria ricostruita dall’interno. L’uscita di "Gary" arriva inoltre in un momento cruciale: la quinta stagione di The Bear è attesa nei prossimi mesi e dovrebbe concludere la serie. Anche se non esiste ancora una data ufficiale, il periodo previsto è quello di giugno, seguendo la tradizione delle stagioni precedenti. Secondo diverse indiscrezioni e dichiarazioni circolate negli ultimi mesi, questa sarà con ogni probabilità la stagione finale, chiudendo definitivamente il percorso di Carmy e del suo mondo.
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