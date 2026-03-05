The Bear, la cucina di Jeremy Allen White chiude per sempre The Bear, la quinta stagione della celebre e premiata serie sarà l'ultima: Jeremy Allen White guiderà il cast per il gran finale

Una delle serie TV più amate degli ultimi anni si prepara a dire ufficialmente il suo addio con una stagione ricca di colpi di scena. Parliamo di The Bear, show di HBO/Hulu, disponibile in Italia su Disney+, che ha come protagonista Jeremy Allen White nei panni di un acclamato chef che, dunque, dirà addio al suo personaggio con la quinta stagione.

The Bear 5 sarà l’ultima stagione della serie: la conferma di Jamie Lee Curtis

Sebbene inizialmente il creatore Christopher Storer avesse pianificato di terminare il racconto con la quarta stagione, il successo travolgente della serie ha spinto la produzione a continuare la storia con una quinta stagione.

A confermare indirettamente la chiusura è stata Jamie Lee Curtis (interprete di Donna Berzatto, la madre di Carmy), pubblicando sui social una foto dal set insieme alla collega Abby Elliott (Sugar), accompagnata da queste parole: "Finito alla grande! Circondata da una troupe e un cast straordinari, completando la storia di questa famiglia di cui ci siamo tutti innamorati. Dovevo finirla con il mio orsetto Berzatto."

The Bear allungata di una stagione: le rivelazioni di Jeremy Allen White

The Bear racconta storia di Carmy Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), uno chef d’élite che torna a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia dopo un tragico lutto. Il racconto stesso, la forza dei personaggi e l’ambientazione sono riusciti a far colpo sul pubblico, rendendo la serie un successo sin da subito.

Il protagonista Jeremy Allen White, durante una puntata del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter, ha spiegato come i piani siano cambiati in corso d’opera. Secondo l’attore, la quarta stagione avrebbe dovuto essere l’ultima, ma una telefonata di Christopher Storer durante la vigilia di Natale ha rimescolato le carte, confermando la volontà di proseguire. La quinta stagione è stata ufficialmente annunciata a luglio e, secondo le ultime indiscrezioni, il debutto è previsto per la fine del 2026.

Va detto che anche la quarta stagione è stata particolarmente apprezzata dalla critica, soprattutto perché ha spostato l’attenzione dalla cucina, e dunque dal cibo, alla fatica dei personaggi, portando sullo schermo qualcosa di estremamente profondo e intimo.

