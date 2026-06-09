The Bear 5, il trailer del gran finale nasconde una verità amara: i fan assisteranno a una scelta devastante
La quinta e ultima stagione dello show arriva su Disney+: il trailer svela un ristorante senza Carmy, tra caos, debiti e un sogno chiamato stella Michelin.
Purtroppo, è così. È arrivato il momento dei saluti. FX ha rilasciato il trailer ufficiale di The Bear 5, quinta e ultima stagione della serie incentrata sul mondo della ristorazione che ha conquistato tutti. Dal 26 giugno 2026, tutti gli otto episodi finali saranno disponibili in esclusiva su Disney+. A quanto pare, i fan assisteranno a una situazione caotica e carica di tensione: la brigata si ritrova a dover affrontare una sfida impossibile, forse la più difficile di sempre. Ma vediamo tutto nello specifico.
The Bear 5, il trailer della quinta e ultima stagione mostra problemi e difficoltà che travolgono i protagonisti
La quinta stagione di The Bear sarà l’ultima della serie che i fan (purtroppo) vedranno. FX ha infatti pubblicato il primo trailer ufficiale, confermando che sarà anche l’ultima. Gli otto episodi usciranno tutti insieme il 26 giugno su Disney+. La clip riprende subito dopo il finale della quarta stagione, in cui Carmy Berzatto, travolto da pressioni e traumi personali, ha lasciato la ristorazione. Nel frattempo, la gestione del ristorante passa a Sydney Adamu, affiancata da Richie e Natalie "Sugar" Berzatto. Il trailer mostra anche che il The Bear si trova in una situazione critica: mancano fondi, ci sono tagli alle forniture, si profila la vendita del locale da parte dello zio Jimmy e si aggiungono anche problemi pratici come un allagamento. Nonostante tutto, la squadra prova a resistere e a costruire un ultimo servizio memorabile, con l’obiettivo di ottenere una stella Michelin. Al centro resta l’idea che il vero valore di un ristorante non sia solo il cibo, ma le persone.
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Il cast principale include:
- Jeremy Allen White
- Ayo Edebiri
- Ebon Moss-Bachrach
- Abby Elliott
- Oliver Platt
- Lionel Boyce
- Liza Colón-Zayas
- Matty Matheson
- Ricky Staffieri
- Will Poulter
- Jamie Lee Curtis
The Bear 5, perché la quinta sarà l’ultima stagione
La stagione arriva dopo lo speciale "Gary", uscito a sorpresa a maggio come prequel, e dopo la conferma ufficiale che la serie si concluderà con questo capitolo, scelta sostenuta dagli autori per mantenere coerenza narrativa e qualità. In un’intervista di inizio anno, Jeremy Allen White ha detto che continuerà a recitare nella serie "per molto tempo", ma ha anche riconosciuto la difficoltà di "mantenere la continuità e l’alto livello della scrittura quando una storia si protrae troppo a lungo". Insomma, la serie arriverà in streaming su Disney+ il 26 giugno 2026 ma, non si può certo negare che, per tutti coloro che hanno amato e amano questa serie, sarà davvero difficile dirgli ‘addio’.
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