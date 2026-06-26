Il cuoco più tormentato della TV lascia i fornelli (e sono guai): la cucina ansiogena di Disney+ saluta con una sola giornata di fuoco Da oggi, 26 giugno 2026, su Disney+ debutta l'ultima stagione della serie: ecco dove eravamo rimasti, cosa cambia dopo l'addio di Carmy e cosa aspettarci.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo quattro stagioni di caos, lacrime e perfezione ossessiva, The Bear 5 tira giù il sipario nel modo più inatteso: senza il suo protagonista ai fornelli. Una sola giornata di servizio per chiudere tutto. È la scommessa narrativa dell’ultima stagione della serie in streaming su Disney+, che torna alle origini: alla confusione, alla tensione, a quella sensazione fisica di essere intrappolati in una cucina troppo piccola per contenere tante aspettative. Carmy non c’è più, almeno non dove lo si aspettava. E la brigata che resta deve dimostrare di valere qualcosa da sola, proprio ora che il ristorante si gioca forse la carta più importante della sua breve, tormentata esistenza. Cosa bisogna aspettarsi dalla quinta e ultima stagione della serie? Cerchiamo di dare una risposta.

The Bear 4, come si è conclusa la quarta stagione

Prima di parlare dell’ultima stagione, facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire come si è conclusa la quarta. Nel finale di The Bear 4, quindi, segna decisamente una svolta per tutta la serie. Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) decide di lasciare il ristorante una volta raggiunta una gestione stabile, confessando a Sydney (Ayo Edebiri) di aver perso la passione per la cucina. Sarà quindi Sydney a prendere le redini del locale, proponendo a Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Natalie "Sugar" (Abby Elliott) di diventare suoi soci.

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Sul piano personale, Carmy rivela di essersi recato al funerale del fratello Michael senza riuscire a partecipare alla cerimonia, aggiungendo un tassello importante al suo percorso di elaborazione del lutto. La stagione si conclude con una riconciliazione tra Carmy, Richie e Natalie, che riescono finalmente ad affrontare insieme il peso del passato e a ritrovare il loro legame familiare.

The Bear 5, di cosa parla e cosa aspettarsi dalla quinta e ultima stagione

La quinta e ultima stagione riprenderà il giorno successivo all’uscita di scena di Carmy. Sydney, Richie e Natalie dovranno guidare il ristorante tra gravi difficoltà economiche, il rischio di una vendita e una violenta tempesta, unendo le forze con il resto della brigata nel tentativo di conquistare la stella Michelin. Nel loro percorso scopriranno che il vero successo di un ristorante dipende non solo dalla qualità della cucina, ma soprattutto dalle persone che lo rendono possibile ogni giorno.

Il cast include:

Jeremy Allen White

Ayo Edebiri

Ebon Moss-Bachrach

Abby Elliott

Oliver Platt

Lionel Boyce

Liza Colón-Zayas

Matty Matheson

Ricky Staffieri

Will Poulter

Jamie Lee Curtis

La quinta stagione funziona come un epilogo con una domanda precisa al centro: The Bear può esistere senza Carmy? La sua uscita non ne cancella l’influenza, ma costringe il resto del cast a ridefinire l’anima del ristorante. Sydney, Richie e Natalie si trovano così ad affrontare l’ultima parte della storia con ruoli più pesanti sulle spalle e un obiettivo immediato: tenere in piedi The Bear, superare un servizio che conta davvero e dimostrare che il locale vale più della persona che lo ha guidato. La stagione potrebbe chiudersi tornando a un punto di partenza: una cucina, i debiti, le tensioni di famiglia e la scommessa di ricavare qualcosa di duraturo dal disordine.

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